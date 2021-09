GARDA DOLOMITI SPA * COMANO TERME – CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE PESCA SPORTIVA: PRESIDENTE MALAGÒ, « IL TRENTINO OSPITA TANTISSIME COMPETIZIONI, GRAZIE ALLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO »

Il mondo della pesca sportiva si ritrova a Comano Anche il Presidente del CONI Malagò all’apertura del congresso elettivo della Confederazione Internazionale della Pesca Sportiva (CIPS) nella cittadina termale trentina.

Grazie alla presenza di fiumi limpidi, cascate, fonte termale e torrenti, l’acqua è senza dubbio uno degli elementi caratterizzanti di tutta la Valle di Comano, destinazione che ogni anno attira migliaia di visitatori. Comano negli anni è diventata una meta amatissima anche dagli appassionati della pesca sportiva grazie all’organizzazione e alla ricca presenza di trote marmorate, iridee, fario e salmerini nelle acque soprattutto del fiume Sarca, sul quale si affacciano le terme.

Nel 2018 Comano aveva ospitato la 38sima edizione dei Campionati Mondiali di Pesca a Mosca e data la grande soddisfazione che il territorio ha riscosso tra i partecipanti, quest’anno è stata scelta dalla FIPSAS (Federazione Italiana della Pesca Sportiva e delle Attività Subacquee) come sede per il 42simo congresso elettivo della Confederazione Internazionale della Pesca Sportiva (CIPS), che ha avuto inizio oggi, giovedì 30 settembre.

“Il Trentino ospita tantissime competizioni ed eventi sportivi perchè, grazie alle potenzialità del territorio e all’ottima ospitalità che lo caratterizza, è una vera garanzia che dona un valore aggiunto al mondo sportivo in Italia” – ha commentato il Presidente del C.O.N.I., Giovanni Malagò, il quale ha partecipato alla cerimonia di apertura.

Presente alla cerimonia odierna anche l’Assessore allo sport e al turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, che ha portato il saluto della Provincia: “Il territorio che ospita questo Congresso si chiama Garda Dolomiti, un territorio che va dal lago alle Dolomiti e che auguro a tutti i delegati presenti di poterlo visitare, compatibilmente con gli impegni di questi giorni. Il Trentino è estremamente strategico per praticare l’attività della pesca sportiva, grazie alla presenza di moltissimi fiumi e di più di 300 laghi che rende la pratica di questa attività particolarmente varia”.

Al congresso, che prosegue a Comano fino a domenica 3 ottobre, verranno rinnovate le cariche per il quadriennio 2021-2025 all’interno della stessa CIPS, della FIPS-ed, della FIPS-Mer e della FIPS Mouche, ossia le realtà internazionali che rispettivamente organizzano e regolamentano i campionati internazionali della pesca in acque interne, della pesca in mare e della pesca con la mosca.

“E’ bello rivedere dopo 18 mesi in occasione di questo Congresso la partecipazione di oltre 80 delegati in rappresentanza di 50 paesi stranieri, un auspicio che stiamo tornando finalmente verso la normalità – ha concluso il Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti – Sono certo che i luoghi che visiteranno in questi giorni i delegati rimarranno impressi nella memoria per lungo tempo data l’unicità del territorio di Garda Dolomiti”.