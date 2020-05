LEGA TRENTINO * SENATRICE TESTOR: SEGRETARIO BISESTI, “BENTORNATA ELENA NEL NOSTRO PARTITO, SEGNO DI APPREZZAMENTO NEI CONFRONTI DI SALVINI E DELLA NOSTRA ATTIVITÁ »

Elena Testor, Senatrice eletta nel collegio di Pergine Valsugana a marzo del 2018 con la coalizione di centro-destra ed iscritta al gruppo del Senato di Forza Italia, è passata alla Lega Salvini Premier. Per la senatrice fassana si tratta in effetti di un ritorno, visto che nel 2013 era stata candidata alla Camera dei Deputati proprio con la lista della Lega. “Questo ritorno a casa è un segno di apprezzamento verso il lavoro della Lega e di Salvini a Roma e delle battaglie e del buongoverno della Giunta Fugatti in Trentino” ha affermato Mirko Bisesti, Segretario della Lega Salvini Trentino. “La Lega è la forza che difende realmente la nostra Autonomia, questa adesione da parte della Procuradora del Comun General de Fascia, ladina doc, ci inorgoglisce ulteriormente” ha concluso il Segretario.

“Si tratta di un ulteriore segnale che la Lega è in ottima salute e non ci sono assolutamente screzi con Forza Italia, rispettiamo ed accogliamo la volontà personale e politica di una donna che è sempre stata vicina alla Lega.”

Nei prossimi giorni sarà formalizzato il passaggio con una conferenza stampa.