FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * CENTROSINISTRA: «IANESELLI E LA MAGGIORANZA SE LA CANTANO E SE LA SUONANO, ORA MANCANO “TARALLUCCI E VINO“»

16.38 - giovedì 23 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Sorridiamo davanti all’ennesimo comunicato stampa del centrosinistra che per voce del collega Andrea Robol, Coordinatore di maggioranza in Consiglio Comunale, si stringe ancora una volta attorno a Ianeselli in un “supporto mediatico” mai avvenuto prima nel corso di questa Consiliatura. Un supporto che riteniamo evidenzi tutte le attuali difficoltà del Primo Cittadino, attanagliato dai tanti temi cruciali che stanno interessando la nostra città, primo tra tutti sicuramente la questione sicurezza.

Vogliamo ricordare a Robol che le grandi trasformazioni di cui parla, altro non sono che i tanti voli pindarici di un Sindaco che sta costringendo i nostri concittadini a colpi di provvedimenti assurdi, ad accettare le proprie visioni. Ianeselli e la sua maggioranza, in questi anni hanno palesato una distanza siderale dalla quotidianità dei cittadini, da quella vita reale di tutti i giorni che impone soluzioni rapide ed efficaci ai mille problemi di una città come la nostra.

Se Robol chiama a raccolta tutte le “truppe cammellate” del centrosinistra a sostegno di Ianeselli per le Amministrative del prossimo anno “per portare a compimento nel prossimo mandato le iniziative di cambiamento della città”, come Fratelli d’Italia esprimiamo l’assoluta volontà di liberare Trento dall’abbraccio soporifero di un centrosinistra che negli ultimi anni ha prodotto dei danni incalcolabili al Capoluogo della nostra Provincia. Siamo a disposizione dei nostri concittadini e diversamente dal centrosinistra, siamo pronti a metterli al centro di un progetto e di un’azione politica che non cerchi di piegarne la volontà, ma che ascolti le istanze e le necessità del territorio. Ed ora, dopo che se le sono suonata e se le sono cantata, tarallucci e vino per tutti, offrono Ianeselli, Robol e la maggioranza in Consiglio Comunale!

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.