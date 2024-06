FDI – GRUPPO COMUNALE / TRENTO * REPLICA A PRESIDENTE GIULIANI: «OCCUPAZIONE ABUSIVA A ROMAGNANO, LE SUE PAROLE CI FANNO CAPIRE CHE ABBIAMO COLPITO NEL SEGNO»

10.21 - domenica 16 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le parole della Presidente della Circoscrizione Ravina-Romagnano, in replica alla nostra pubblica denuncia di qualche giorno fa per un’occupazione abusiva in quel di Romagnano che dura oramai da quattro anni e che sta scivolando sempre più verso un degrado assoluto, indicano chiaramente come sulla questione, il Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia abbia toccato più di un nervo scoperto sia a livello Comunale che Circoscrizionale.

Non solo, ma le parole della Presidente evidenziano chiaramente l’insita tendenza del centrosinistra cittadino a sdoganare determinate situazioni sul territorio, cosa che reputiamo assolutamente inaccettabile.

Dotare gli occupanti dell’area di bidoncini per la raccolta dei rifiuti, non solo sarebbe qualcosa di ingiustificabile a livello amministrativo, ma sarebbe in insulto a tutti i cittadini perbene che pagano regolarmente la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti domestici e che sono costretti a misurare persino i metri quadrati della soffitta e di tutte le pertinenze della propria abitazione per il calcolo della stessa tariffa.

La Presidente Giuliani, quindi, invece di auspicare l’erogazione di un servizio pubblico su una situazione di illegalità, dovrebbe pretendere con forza dal Sindaco e dalla Giunta Comunale lo sgombero dell’area, visto che ad inizio 2021 l’allora Assessore Maule, aveva garantito che l’occupazione si sarebbe protratta solo per qualche mese ancora. Ribadiamo quindi la nostra richiesta all’Amministrazione Comunale di un ripristino della legalità immediato per la situazione di Romagnano, ma anche la volontà di tornare nuovamente su altre occupazioni presenti sul territorio comunale che vanno assolutamente risolte.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.