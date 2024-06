RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN) * “EXPORIVASCHUH“: «“SUMMER CELEBRATION NIGHT“, PREMIATI BUYER ED ESPOSITORI»

15.04 - domenica 16 giugno 2024

I festeggiamenti per il traguardo delle prime 101 edizioni di Expo Riva Schuh & Gardabags coinvolgono, nel dopo fiera, l’intera comunità. Ieri il PalaVela del Centro Congressi ha aperto le porte alla Summer Celebration Night, prima di tre serate di musica dedicate alla community della calzatura, ma anche alla cittadinanza e ai turisti. Un evento che ha celebrato la straordinaria storia non solo di una manifestazione fieristica, ma di un intero territorio che l’ha vista nascere e crescere, fino a diventare punto di riferimento internazionale per il settore. La serata è stata un tributo alla collaborazione e al successo di istituzioni, associazioni, espositori e compratori provenienti da tutto il mondo, in un’atmosfera di festa e condivisione che ha reso omaggio ai 50 anni di attività della manifestazione. Durante la serata sono stati premiati storici buyer ed espositori, nonché fornitori locali che hanno accompagnato l’evento nel tempo.

“Siamo orgogliosi di premiare aziende del territorio che hanno contribuito in modo significativo alla crescita qualitativa e quantitativa di Expo Riva Schuh & Gardabags – ha dichiarato la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli – realtà che, nel corso degli anni, hanno mantenuto un costante impegno per l’eccellenza e l’innovazione, contribuendo a tenere alti gli standard della nostra manifestazione”. Stasera secondo appuntamento con la Summer Celebration Night: a partire dalle 21.30 nella splendida location di Spiaggia Olivi, musica con Fourdance di Claudia Cappelletti e Datyfray dj, mentre domani, alla stessa ora, spazio a Jessica Cochis e Jc Music con Flavia dj. Per partecipare è necessario riscattare il biglietto (se già in possesso di un codice gratuito) o acquistarlo online su midaticket.it/eventi/exporivaschuh. Partner delle serate, ERI – Expo Riva International, Provincia autonoma di Trento, ASSOPROV – Associazione Promotori Vendite Calzature, Garda Dolomiti Spa, ON THE GO, Yaquite.