ON. AMBROSI (FDI) * ORSI: « C’È UN GIUDICE A BERLINO? CERTAMENTE C’È UN ESEMPIO A LUBIANA »

C’è, almeno, un giudice in Trentino per le migliaia di residenti delle valli così duramente vessati e limitati nella propria libertà personale da quella follia chiamata Life Ursus e dalla sua ancora peggiore (e non controllata) gestione? Esiste cioè, per una comunità che chiede null’altro che poter vivere in una accettabile condizione di sicurezza qualcuno che possa riconoscere questo diritto?

La domanda dopo l’ennesima decisione del Tar di Trento che blocca la soppressione di un’orsa pericolosa, è tutt’altro che peregrina, risulta anzi più che legittima. Qual è la considerazione che la magistratura amministrativa ha per i diritti basilari dei cittadini che – almeno fino a prova contraria in un mondo che realmente non sia un mondo al contrario – dovrebbero valere qualcosa in più dei diritti di grandi carnivori aggressivi e pericolosi?

Davvero si pretende che una moltitudine di persone, e tra essi bambine, bambini, adolescenti, anziani, pacifiche famiglie, incontrando un orso debba seguire norme di comportamento che non tutti hanno il sangue freddo di riuscire a seguire?

Ma davvero vogliamo colpevolizzare un’operosa comunità nel suo complesso “rea” di non seguire il comportamento perfetto al cospetti di un orso, e chiedere anzi, alla suddetta comunità, di andare per i nostri boschi camminando perennemente in preda al terrore di eventuale incontri ravvicinati e pericolosi?

La domanda su quanto i tecnicismi delle norme della giustizia amministrativa tengano conto di quel buon senso che dovrebbe essere madre e padre di ogni diritto incardinandone ogni sua declinazione, si pone in tutta la sua drammaticità. Così come pure la domanda se un giudice che viva magari contesti metropolitani del tutto diversi rispetto alle persone che sarebbe il caso di tutelare – e mi riferisco qui soprattutto al Consiglio di Stato – abbia l’esatta percezione di cosa stia realmente succedendo nella nostra provincia.

E’ troppo chiedere a questi giudici amministrativi di scendere sul pianeta terra, e di farsi un giretto nelle comunità che pure dovrebbero in qualche modo comunque indirettamente preoccuparsi di tutelare? Abbiamo qui, al confine di casa nostra, un esempio, quella Slovenia dove ogni anno vengono abbattuti centinaia di orsi non certo per sadismo ma per tentare di arginare una proliferazione incontrollata. La Slovenia, così come l’Italia, è una Nazione dell’Unione europea, è uno Stato di diritto, nel quale però evidentemente la magistratura non vanifica le decisioni delle amministrazioni democraticamente elette dal popolo sovrano, e dove, di fronte a una chiara, evidente minaccia, la collettività ha comunque la possibilità di tutelarsi.

Non sappiamo se ci sia un giudice a Berlino, o qui da noi in Trentino: certamente a Lubiana c’è un esempio. Un esempio. Un esempio vicinissimo a casa nostra cui fare riferimento. E dovrà essere compito del prossimo Consiglio provinciale, così come di noi parlamentari nazionali, affrontare definitivamente il problema. Per le trentine e i trentini, per la nostra gente, per il diritto all’incolumità e alla sicurezza delle persone che debbono venire prima degli animali. Il mio contributo, a Roma, su questa battaglia, in prima linea, certamente ci sarà!

On Alessia Ambrosi

Fratelli d’Italia Trentino-Alto Adige