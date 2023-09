MANICA (PD) * UNITN « PER UN CONCERTO DI VASCO LE RISORSE CI SONO, MENTRE PER GARANTIRE IL FUTURO DELL’ATENEO DI TRENTO NO »

15.02 - giovedì 14 settembre 2023

10 milioni per Vasco si, per l’Università no. Povero Trentino! L’Università di Trento è stata negli anni ed è tuttora il motore del Trentino, uno degli asset strategici della nostra Autonomia, lo strumento che nei decenni ha consentito al Trentino di uscire dalla povertà e dalla marginalità, di diventare uno dei territori più sviluppati e attrattivi in Italia e in Europa, di affrontare con consapevolezza ed autorevolezza le grandi sfide della contemporaneità senza smarrirsi.

Nelle corse Legislature la collaborazione sinergica tra Giunta provinciale e Università, e la progressiva acquisizione di competenze e autonomia anche in questo campo, ha consentito ad UNITN di diventare non solo un modello ma di raggiungere ed affermarsi al vertice di tutte le classifiche di qualità. Con la Giunta Fugatti anche questo è venuto meno e oggi non possiamo che prendere atto con sgomento del grido di allarme lanciato dal rettore rispetto alla situazione economica di UNITN.

In tutto ciò l’Assessore Bisesti si limita alla solita pacca sulla spalle, ormai evidentemente incapace di comprendere la gravità di una situazione che lui stesso e la sua Giunta hanno causato. E aggiunge inoltre che 10-15 milioni non si trovano facilmente.

Ricordo però a Bisesti che con estrema facilità e nonchalance lui e la sua Giunta hanno trovato e sperperato quasi 10 milioni di € per abbozzare la Trentino Music Arena e per realizzare ad oggi un unico grande evento (al netto di quelli che per numero potevano essere ospitati anche in una qualsiasi piazza di un qualsiasi paese del Trentino). Se ne desume quindi che per un concerto di Vasco le risorse ci sono, mentre per garantire il futuro dell’Università di Trento e quindi del Trentino no. Povero Trentino!

Cons. Alessio Manica (PDT)

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale- Gruppo del Partito Democratico del Trentino