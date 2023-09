COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA DEL GARDA * CICLOVIA: « CHIEDIAMO DI BLOCCARE TUTTI I LOTTI, CON PASSERELLA A SBALZO »

14.48 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Serata ciclovia 8 settembre 23. Molto partecipata la serata di informazione e confronto sulla Ciclovia del Garda organizzata dal Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda il giorno 8 settembre a Riva del Garda.

I relatori hanno illustrato lotto per lotto i tratti progettati ed esposto con ben documentate informazioni i costi esorbitanti che potrebbero triplicarsi rispetto ai 344 milioni di euro previsti per tutto l’anello del Garda, nonché i rischi relativi alla sicurezza – le sponde settentrionali sono in zona geologica a rischio P4 (penalità elevata, il massimo livello).

Attualmente le opere per la mitigazione del rischio di crolli non sono preventivate nel progetto, e neppure computate le spese di manutenzione che sarebbero necessarie qualora questo progetto venisse realizzato. Per non parlare dell’irreparabile, gravissimo sfregio paesaggistico.

Secondo le parole del Soprintendente Rinaldi per le province di Brescia e Bergamo intervenuto nel dibattito, tutti i tratti di ciclovia progettati a sbalzo sulla costa bresciana sono stati bloccati.

È quanto chiede anche il Coordinamento:

– bloccare tutti i lotti con passerella a sbalzo

– bloccare urgentemente il lotto Unità Funzionale 3.1 – quei 98 metri a sbalzo al costo di oltre 2 milioni- di prolungamento della passerella di Limone, in quanto convoglia le biciclette sulla Gardesana all’ingresso di una galleria, contro qualunque logica di sicurezza

– progettare, come previsto dalle norme, l’intermodalità: la ciclovia del Garda deve prevedere parte del percorso, appunto, sul lago, ove non vi siano le condizioni per costruire la ciclopista sulla terra.

Quest’ultima ipotesi è stata sostenuta anche dal presidente dell’Azienda Turistica Garda Trentino, Silvio Rigatti.

Il Coordinamento è stato sollecitato dal pubblico a proseguire ad ogni livello nelle azioni di contrasto a ‘questa’ ciclovia – sensibilizzazione ed informazione dell’opinione pubblica, appelli ed atti amministrativi e giudiziari.

*

Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda