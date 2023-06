FRANCESCA GEROSA * MINACCE A IANESELLI: « SINDACO DI TRENTO ACCERCHIATO DA “NO TAV“ AL PARCO DELLE ALBERE, ATTO INDEGNO »

11.24 - domenica 4 giugno 2023

Sono venuta a conoscenza di quanto accaduto al Sindaco al parco delle Albere, accerchiato da qualche No Tav e minacciato mentre era con la sua famiglia. Non posso che sbottare e perdere la mia consueta pazienza quando accadono certi episodi. Ma basta! Davvero non se ne può più di questi atteggiamenti di arroganza e di violenza! Accerchiare il Sindaco Franco Ianeselli insieme alla sua famiglia (ma anche fosse stato solo) e costringerlo a tornare a casa, pure scortato, è un atto indegno e di cui chi l’ha compiuto deve farsi un esame di coscienza. Questi fatti non possono restare impuniti, le azioni e le scelte della politica di misurano con il voto, non passando per atti intimidatori. Questo almeno dovrebbe essere in una società civile. Esprimo a Franco e alla sua famiglia tutta la mia solidarietà.

*

Francesca Gerosa