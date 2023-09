TECNOCASA GROUP * LOCAZIONI – 2022: « LA TIPOLOGIA PIÙ AFFITTATA IN TRENTINO ALTO ADIGE È IL BILOCALE, CON IL 56,8% DELLE SCELTE »

13.29 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Trentino Alto Adige locazioni. Analisi socio-demografica La tipologia più affittata in Trentino A.A. è il bilocale con il 56,8% delle scelte. Il 58,1% degli inquilini ha un’età inferiore a 34 anni. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le locazioni realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Trentino Alto Adige nel 2022.

Il 61,5% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, il 23,1% riguarda lavoratori trasfertisti e il 15,4% gli studenti universitari. In Trentino Alto Adige i contratti più stipulati sono quelli a carattere transitorio e a canone libero (34,6%), a seguire quelli a concordato (30,8%). Gli inquilini sono single nel 53,8% dei casi, mentre sono coppie e famiglie nel 46,2% dei casi. Il 58,1% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, a seguire quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni (19,4%).

La tipologia più affittata in Trentino Alto Adige è il bilocale con il 56,8% delle scelte, seguita dai trilocali con il 27% delle preferenze. Rispetto al 2021 da segnalare un aumento della percentuale di affitti a lavoratori trasfertisti, si passa infatti dal 16,7% al 23,1%. In crescita anche la percentuale di stipule di contratti a canone concordato. Nel 2021 erano i trilocali la tipologia più affitata in Trentino Alto Adige, mentre nel 2022 al primo posto si piazzano i bilocali.

Focalizzando l’analisi su Trento si può notare come il 20% dei contratti sia stipulato da studenti, mentre nel 10% dei casi si tratti di lavoratori. A Trento il contratto più utilizzato è quello a canone concordato con il 60% delle preferenze.

A Trento la maggior parte degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni (66,7%), mentre il tasso di inquilini single si attesta al 70%.