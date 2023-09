AGENAS * OSPEDALI DI COMUNITÀ: « 54,00 EURO IL COSTO MEDIO GIORNALIERO PER SINGOLO PAZIENTE, CON DISPONIBILITÀ DI 20 POSTI LETTO » (PDF REPORT)

13.15 - giovedì 14 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ospedali di Comunità: definizione della tariffa massima giornaliera delle prestazioni erogate. AGENAS mette a disposizione un documento di valutazione tecnica che definisce la tariffa massima giornaliera delle prestazioni erogate negli Ospedali di Comunità (OdC) con disponibilità di 20 posti letto.

Per la predisposizione del lavoro l’Agenzia ha costituito un gruppo di lavoro ristretto al fine di individuare una metodologia per la definizione di un modello di rilevazione e valorizzazione dei fattori produttivi impiegati nel percorso assistenziale degli OdC. In particolare, la metodologia utilizzata si è basata su una rilevazione condotta all’interno di alcune realtà regionali al fine di disporre di dati rappresentativi delle attuali realtà sia in termini di politiche tariffarie sia di modelli organizzativi adottati.

I risultati dello studio indicano un costo pieno giornaliero, per singolo paziente – con il massimo delle risorse previste dal DM 77/2022 – pari a € 154,00.

Nella tabella di seguito si riportano i dettagli della valorizzazione dei singoli fattori produttivi suddivisi per costi diretti assistenziali, costi dei servizi di supporto diretti e costi generali e amministrativi. Occorre sottolineare che il documento trae origine dal ruolo istituzionale di AGENAS in tema di definizione di modelli per la determinazione delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie e in qualità di componente della “Commissione permanente tariffe”, ai sensi dell’art. 9 del Patto per la salute 2014-2016, oltre che in virtù degli accordi e convenzioni stipulati in materia con i Ministri competenti e le Regioni.

Si ricorda, infine, che gli OdC sono strutture sanitarie con funzioni intermedie tra il domicilio e il ricovero ospedaliero destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità di cura, finalizzate a evitare ricoveri inappropriati e a favorire il processo di dimissione dalle strutture di ricovero.