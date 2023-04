ALESSANDRO GHEZZER (TN) * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: « LA MIA RICOSTRUZIONE DELLA NATURA IN PIANURA PADANA 10 MILA ANNI FA, 70 IMMAGINI CON “#MIDJOURNEY” »

12.39 - sabato 22 aprile 2023

Si stenta a crederlo oggi ma, nell’antichità, la Pianura Padana era un’unica immensa foresta, cresciuta in un reticolo di grandi fiumi, torrenti, paludi. Era la nostra Amazzonia. Le pianure alluvionali e planiziali, come quella Padana, sono il luogo ideale per la crescita della vegetazione: il suolo è fertile, l’acqua abbondante, la luce del sole si distribuisce uniformemente.