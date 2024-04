CISL – UIL – FENALT – NURSING UP / TRENTINO * SANITÀ: « SIGLATO ACCORDO “EPOCALE” PER IL SETTORE, RISORSE E IMPEGNO AL RINNOVO CONTRATTUALE »

13.25 - venerdì 19 aprile 2024

Ieri nel tardo pomeriggio si è tenuto in Assessorato provinciale alla salute un incontro importantissimo per il futuro dei lavoratori della sanità trentina. Nell’alveo del lavoro svolto negli anni precedenti con il protocollo del 5 dicembre 2022 e di quello del luglio 2023, CISL, UIL Sanità, FeNALT e Nursing Up sono riusciti con uno sforzo congiunto a far riconoscere l’impegno dei dipendenti pubblici nella sanità trentina: 18.492.000 euro sono già disponibili, destinati ad un aumento del tabellare per tutti i lavoratori con relativi arretrati, e 7.850.500 euro verranno destinati in sede Apran per dare risposta alle varie indennità del personale sanitario, Oss, Tecnico e amministrativo.

Si andrà quindi a dare ristoro a tutte le parti di questo meccanismo complicato che è la nostra sanità. Il tentativo è quello di fidelizzare tutti i lavoratori che ormai in qualsiasi profilo stanno cercando altri lidi lavorativi. Cosa importantissima è la proiezione verso il futuro, questo protocollo non si limita a raccogliere l’eredità di accordi precedenti ma manifesta l’impegno dell’Assessore Tonina a prevedere altri fondi in assestamento di bilancio a giugno e nella manovra finanziaria di dicembre, per l’ordinamento professionale e “l’equiparazione del trattamento economico giuridico delle professionalità del comparto sanità di Apss in confronto al comparto delle autonomie locali” in un tentativo di pacificazione del Comparto sanità.

Non ultimo, l’impegno da parte pubblica di procedere entro giugno alla negoziazione relativa al Contratto Collettivo Provinciale (parte giuridica) ormai vecchio di quasi vent’anni.

La soddisfazione delle sigle sindacali è unanime. Adesso aspettiamo le direttive dell’Assessorato e la convocazione al tavolo Apran per erogare, quanto già sul tavolo, il prima possibile.

Giuseppe Pallanch – Segretario CISL FP del Trentino

Giuseppe Varagone – Segretario UIL FPL Sanità

Paolo Panebianco – Segretario Sanità FeNALT

Cesare Hoffer – Coordinatore Provinciale Nursing up