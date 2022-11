APT VALSUGANA LAGORAI (TN) * “AUTUMN VIBES“: « SU SPOTIFY LA PRIMA COLONNA SONORA AUTUNNALE, CREATA DAGLI UTENTI PER GLI UTENTI »

15.38 - sabato 26 novembre 2022

APT Valsugana Lagorai lancia le playlist musicali su Spotify nella sua comunicazione integrata. Quando il turismo incontra la musica. L’APT Valsugana Lagorai si è distinta, nel tempo, per le innovazioni portate nel marketing e nella comunicazione del panorama turistico, partendo dai progetti ad alto valore di coinvolgimento come “Adotta una Mucca” e “Vivi un’Esperienza Valsugana”, fino ad arrivare alla promozione dei laghi Bandiera Blu (prime bandiere blu sui laghi a livello italiano) e della prestigiosa certificazione come prima destinazione italiana dove il turismo è sostenibile secondo i criteri del GSTC.

Ed è con lo spirito d’innovazione che la contraddistingue che ha deciso di attivare il canale Spotify: un nuovo modo di approcciarsi all’utente in maniera creativa e musicale con l’utilizzo di playlist dedicate al territorio a tutto tondo: al trekking, al Natale o anche alle stagioni.Durante il mese di ottobre sulle pagine ufficiali Instagram e Facebook sono state pubblicate alcune immagini autunnali del territorio ed è stato chiesto ai followers e fans di proporre una canzone a corredo.

Da una selezione delle risposte è nata così la prima playlist turistica dal nome Autumn Vibes: la prima colonna sonora autunnale della Valsugana e del Lagorai, creata dagli utenti per gli utenti, da ascoltare mentre si raggiunge la destinazione per una vacanza o un’escursione, per riportare alla mente emozioni e ricordi vissuti sul territorio o, più semplicemente, per trasformare in musica tutte le sensazioni che il suono della natura è riuscito a trasmetterci durante le nostre passeggiate.

Ma non solo. Una raccolta di canzoni dedicate a stimolare uno dei sensi spesso tralasciati nell’ambito della comunicazione, fatto per lo più di immagini, ma che può essere di suggerimento nella fase di ispirazione della ricerca della vacanza e inserirsi quindi tra le azioni di brand awarness della destinazione. Prossimo passo: la playlist dedicata al Natale, in occasione dell’apertura dei Mercatini di Levico Terme e Pergine Valsugana.

Ma la strada della musica nel turismo è appena stata aperta: in cantiere raccolte dedicate a momenti, sensazioni e attività nella natura e, naturalmente, anche a suoni legati alla tradizione e al territorio.

Per non perdere neanche una playlist e per contribuire alla loro creazione, basta seguire le pagine social di APT Valsugana Lagorai: Facebook – Instagram – Spotify – Twitter.