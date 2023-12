CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE – ISA – ITAS MUTUA * “LA CITTÀ DEL FUTUTO”: « CON CASALEGNO E FUCIGNA, A TRENTO – ITAS FORUM (19/12 – 20.00) »

12.05 - martedì 5 dicembre 2023

Consorzio Trento Iniziative, Isa Spa e Itas Mutua collaborano per Immaginare la Città del Futuro. Il 19 dicembre ci sarà una serata… dedicata alla città del futuro. Una sinergia di forze tra Consorzio Trento Iniziative, Isa Spa e Itas Mutua darà infatti vita a un evento senza precedenti, dedicato a esplorare le possibilità e costruire il futuro delle città. L’incontro pubblico – intitolato proprio “Regaliamoci un sogno: la città del futuro” patrocinato da Confcommercio Trentino – si terrà alle 20 del 19 dicembre 2023, all’ITAS Forum. L’ambizione è quella di aprire un dialogo coinvolgente e costruttivo sulle direzioni innovative per il nostro ambiente urbano.

Questo incontro è il risultato di un’impegnativa collaborazione tra Consorzio Trento Iniziative, Isa Spa, e Itas Mutua, tre attori chiave che per questa occasione hanno unito le loro competenze per esplorare insieme nuovi orizzonti urbani. L’evento offrirà un’opportunità unica anche per i cittadini trentini e per esperti del settore e innovatori di unirsi in un dialogo costruttivo sulla visione della Città del Futuro.

Il convegno partirà dal racconto del quartiere Le Albere, racchiuso in una pubblicazione curata dal giornalista Alberto Faustini: un libro che parla dei dieci anni delle Albere attraverso il racconto dei principali protagonisti di questa impresa, a cominciare dalle testimonianze dell’architetto Renzo Piano e dell’ingegner Walter Boller, che ne ha seguito passo passo la costruzione a Trento. Faustini e Boller la sera del 19 saranno coinvolti in un dialogo dal quale, ne siamo sicuri, usciranno i migliori aneddoti legati alla realizzazione del complesso disegnato da Piano. Si proseguirà poi con l’intervento di Itas Mutua, curato dal dott. Alessandro Bonatta che si soffermerà invece sul tema dello sviluppo sul quartiere nel recentissimo passato e degli investimenti sostenuti per la sua valorizzazione. Un intervento che porterà il moderatore della serata, l’istrionico fisico e divulgatore scientifico Alessandro Garofalo, ad avviare il dialogo sul futuro delle città con i due esperti coinvolti.

Si tratta di Domenico Fucigna, esperto futurologo partner di TeaTrends che ha intrapreso una carriera dinamica spaziando dall’imprenditoria all’innovazione tecnologica, fondatore di diverse imprese nelle quali si è distinto per la capacità di anticipare le tendenze del mercato e di tradurre visioni ambiziose in soluzioni concrete e Federico Casalegno, Vicepresidente esecutivo del design presso Samsung Electronic, direttore del Samsung Design Innovation Center (SDIC) a San Francisco, California, del team Next-Generation Experience Planning a Seoul, Corea, e dei team Experience and Insights all’interno di Samsung Research. Manager a tutto tondo che guida team multidisciplinari globali negli Stati Uniti, in Asia e in Europa per progettare nuove generazioni di esperienze e immaginare prodotti futuri. Come designer, innovatore e scienziato sociale, si concentra sull’impatto delle tecnologie digitali in rete sul comportamento umano e sulla società e progetta prodotti, servizi ed esperienze significative per migliorare la vita delle persone.

Alessandro Garofalo avrà modo, poi, di colloquiare anche con gli ospiti istituzionali, il Sindaco di Trento Franco Ianeselli e l’Assessore Provinciale allo sviluppo economico della Provincia Autonomia di Trento, Achille Spinelli, in una serata che si prefigura ricca di spunti e riflessioni sul futuro delle nostre città.

La cittadinanza è sentitamente invitata a partecipare all’incontro per assaporare il viaggio verso la Città del Futuro, dove la collaborazione e l’innovazione si incontrano per plasmare un ambiente urbano più sostenibile e accogliente.