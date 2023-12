DALDOSS – GIRARDI (FDI) * NOMINE PAT: « QUANDO I RUOLI RIGUARDANO LA MAGGIORANZA È “POLTRONIFICIO”, QUANDO I RUOLI RIGUARDANO LA MINORANZA È “SERVIZIO” »

12.01 - martedì 5 dicembre 2023

In merito a diversi articoli apparsi sulla stampa locale, riteniamo dover portare alcuni elementi di chiarezza sulla situazione politica attuale e nostra personale. Siamo spesso citati a sproposito e ci vengono attribuite volontà estranee al nostro pensiero.

Preme evidenziare che il nostro agire non ha mai avuto come scopo quello di tornaconti personali nell’attribuzione di “poltrone”. Siamo sempre stati ispirati dal poter portare dei contributi positivi per far partire questa legislatura nel più breve tempo possibile. Questo con scelte non facili che hanno portato anche a delle incomprensioni con il nostro Partito, che come abbiamo già detto, sono state superate.

Il partito, tramite on. Urzì, sta portando avanti la trattativa che riguarda la formazione della Giunta Provinciale, nel rispetto degli accordi preelettorali, con lo scopo di dare al Trentino un governo forte e una maggioranza coesa e contestualmente ottenere il giusto riconoscimento del ruolo di FDI nelle istituzioni provinciali e regionali. Lo si deve ai Trentini che giustamente si aspettano che i loro problemi e aspettative vengano affrontati velocemente e con efficacia.

A questo proposito non possiamo notare come le minoranze consiliari ogni giorno si ergano a censori del comportamento altrui e poi, leggiamo, pongano le condizioni per la vicepresidenza del Consiglio Provinciale, per la composizione dell’ufficio di presidenza che deve essere a maggioranza di consiglieri di minoranza e altre richieste. Forse, come spesso accade, si predica bene e si razzola male. Quando i ruoli riguardano la maggioranza è “poltronificio”, quando i ruoli riguardano la minoranza è “servizio”.

Vedremo , se sarà necessario, quale sarà il comportamento delle minoranze quando le scelte riguarderanno i loro ruoli.

CONSIGLIERI DI FRATELLI D’ITALIA

CARLO DALDOSS

CHRISTIAN GIRARDI