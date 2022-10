CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE * “CARDUCCI STREET AUTUNNO”: « IL CENTRO SI TINGE NUOVAMENTE DI MODA, VENERDÌ 7/10 A PARTIRE DALLE 19.00 »

10.18 - giovedì 06 ottobre 2022

Largo Carducci si tinge nuovamente di moda, venerdì 7 ottobre a partire dalle 19.00. I commercianti della zona hanno voluto, infatti, proporre la sfilata che tanto piacque nella sua versione estiva, mettendo in passerella ovviamente le collezioni autunno-inverno. Una manifestazione che, oltra al lato artistico, significa molto per il tessuto economico del centro storico di Trento che sta cercando, anche attraverso questi eventi, di dare un segnale di vivacità e di presenza, nonostante le difficoltà del momento.

Il Presidente del Consorzio Trento Iniziative, Enrico Faes, esprime soddisfazione soprattutto registrando l’energia positiva delle attività coinvolte: “E’ davvero importante” commenta il presidente “aver aiutato gli esercenti di Largo Carducci nella realizzazione di questa manifestazione. Il momento è davvero complicato ma è solo ascoltando e assecondando agli associati che si riesce ad essere di aiuto. Dopo le iniziative collaterali nei negozi organizzare durante il Festival dello Sport, che per noi sono state un vero successone, riproponiamo la sfilata che tante soddisfazioni ci ha dato nell’edizione primaverile. Rispetto alla passata sfilata abbiamo aggiunto un’importante collaborazione con la scuola musicale “il Diapason” che renderà ancora più esclusivo e artistico l’intero evento”.

Ai ringraziamenti per le attività coinvolte il Presidente ne aggiunge uno in particolare per l’amministrazione comunale che, anche in questo caso, non ha fatto mancare il supporto sia in termini di pensiero che di supporto organizzativo. “Con questa unione di intenti” chiude il Presidente “ci possiamo preparare serenamente ad affrontare l’imminente periodo natalizio, nel quale saremo protagonisti di tante attività insieme ad APT, Comune e commercianti”.