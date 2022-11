DOLOMITI PAGANELLA (TN) * STAGIONE INVERNALE 2022/2023: « DUE IMPORTANTI NOVITÀ, AMPLIAMENTO SNOWPARK DOSSON E PISTE DI RIENTRO DA ANDALO »

11.42 - giovedì 10 novembre 2022

L’Altopiano della Paganella verso l’inverno: le novità della stagione 2022/2023 e le attività da fare sulla neve. In vista della stagione invernale, l’Altopiano della Paganella annuncia due importanti novità: l’ampliamento dello snowpark Dosson e quello delle piste di rientro da Andalo. Rinnovati anche gli appuntamenti con le attività sulla neve più amate, dal Biblioigloo ai Baby park.

L’Altopiano della Paganella si prepara ad accogliere la stagione invernale con le sue piste da sci ampie e soleggiate, le piste da slittino e di pattinaggio, i fun park sulla neve dedicati ai più piccoli, i centri wellness e i rifugi del gusto nei quali scoprire i prodotti e la cucina del territorio.

Due le importanti novità previste per l’inverno 2022/2023: l’ampliamento dello snowpark Dosson e quello delle piste di rientro di Andalo.

Lo Snowpark Dosson (1.450 metri), nell’omonima località e raggiungibile scendendo alla fermata intermedia della telecabina che parte dal centro di Andalo, si arricchirà di una nuova area jump e di un salto dedicato ai più esperti, posizionato ai piedi della pista nera Olimpionica II. A questi si aggiungeranno un nuovo percorso “Fun Slope”, con paraboliche e dossi per bambini e ragazzi meno esperti, e un allungamento del tapis roulant.

In vista della prossima apertura invernale, termineranno inoltre i lavori di ampliamento delle due piste di rientro di Andalo. “Grazie a questi lavori migliorativi, la superficie sciabile di queste due piste incrementerà del 60%, rendendo le giornate sulla neve più divertenti e sicure”, ha spiegato Ruggero Ghezzi, direttore di Paganella Ski.

Confermati per la stagione 2022/2023 anche gli appuntamenti con gli eventi più attesi, come il Dolomiti Paganella Family Festival (dal 15 al 22 gennaio), e con le numerose attività invernali offerte dal territorio e dedicate a tutta la famiglia.

Sci, anche per i più piccoli

La Ski area Paganella è perfetta sia per gli sciatori più esperti che per i principianti. Nel comprensorio, infatti, si possono trovare piste diverse per lunghezze e difficoltà, ma anche 4 campi scuola dedicati ai bambini dove gli oltre 150 maestri, che rappresentano le 7 Scuole Sci del territorio, sono pronti per dosare disciplina e divertimento e avvicinare i bimbi alla neve attraverso giochi, attività e sport.

Slittino, per tutta la famiglia

Per chi allo sci preferisce lo slittino, in Dolomiti Paganella c’è la nuova pista realizzata nei pressi del rifugio Meriz e inaugurata durante la scorsa stagione invernale. La pista, accessibile da valle con la Seggiovia Santel-Meriz, parte da Fai della Paganella e si sviluppa per circa 880 metri, con una pendenza che non supera il 20%. Gli slittini possono essere anche noleggiati in loco.

Fun park, tra scivoli e gonfiabili

Non solo sulle piste, sull’Altopiano della Paganella la neve si può vivere anche nei numerosi baby park: aree attrezzate e sicure con giochi gonfiabili, scivoli, bob, slittini e tapis roulant per la risalita. Ad Andalo l’appuntamento è al Baby Park Dosson e al Kids Gaggia Park, entrambi in quota, e al Winter Park, raggiungibile senza dover prendere alcun impianto di risalita, mentre a Fai della Paganella ci sono il Baby Park Meriz, a quota 1.400 metri, e il Paganella Fun Park, a due passi dal centro.

Biblioteca igloo, leggere ad alta quota

Una biblioteca a forma di igloo a quota 1.333 metri: è il Biblioigloo, la prima biblioteca in Italia che sorge sulle piste da sci, in località Prati di Gaggia. All’interno della struttura, ad accesso gratuito e che può essere raggiunta anche dai non sciatori grazie alla telecabina Laghet-Gaggia, vengono organizzati laboratori di cultura, arte e natura e ci sono una sala lettura, un’area dedicata ai bimbi e un internet point con libri, riviste, DVD e computer per ragazzi e famiglie.

Ciaspolare sulla neve, alla scoperta della natura

Gli amanti della natura possono vivere i paesaggi invernali della Paganella attraverso le escursioni sulla neve con le ciaspole, le racchette che si agganciano ai piedi e permettono di camminare lungo i sentieri innevati raggiungendo gli angoli più nascosti del territorio. L’esperienza può essere vissuta anche in compagnia delle Guide Alpine della Paganella, che non solo mostreranno gli scorci più belli, ma insegneranno anche a riconoscere le impronte degli animali e la vegetazione della zona.

Pattinare sul ghiaccio, per grandi e piccini

Gli amanti dello sport che raggiungono l’Altopiano della Paganella in inverno possono divertirsi anche allo Stadio del Ghiaccio di Andalo o alle piste all’aperto di Fai della Paganella e Molveno, dove è possibile pattinare e divertirsi con tutta la famiglia. I pattini, così come gli orsetti per i più piccoli, si possono noleggiare in entrambi i casi a bordo pista.

SPA e piscine, per chi cerca un momento di relax

E dopo una giornata trascorsa sulla neve (o per chi raggiunge l’Altopiano per un po’ di meritato relax) ci sono i numerosi centri wellness degli hotel e le SPA del territorio, come Dolomia Wellness al lago di Molveno e l’ACQUAin Acquapark di Andalo, per una coccola invernale tra massaggi, trattamenti e saune in stile finlandese. Quest’ultimo, grazie allo Spray Park per i bambini e agli idromassaggi per gli adulti, è il luogo perfetto per tutta la famiglia.

Foto: Frizzera