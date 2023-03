PAT * “VIRTUAL TOUR NEL MONDO DEL RICICLO”: « UN VIAGGIO DIGITALE IN TRE IMPIANTI DELLA FILIERA DEI RIFIUTI, PREVISTI APPROFONDIMENTI PER LE SCUOLE »

11.43 - mercoledì 29 marzo 2023

Arrivano i “virtual tour” nel mondo del riciclo. APPA mette a disposizione un viaggio digitale in tre impianti della filiera dei rifiuti, previsti approfondimenti per le scuole.

“Virtual tour nel mondo del riciclo” è un viaggio digitale in tre impianti della filiera dei rifiuti del Trentino che APPA, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente mette a disposizione per esplorare online i luoghi in cui vengono trattati e trasformati i rifiuti urbani. Si tratta dell’impianto di compostaggio di Cadino, dell’impianto di smaltimento RAEE di Scurelle e dell’impianto di recupero dell’energia da biomassa di Cavalese. L’obiettivo è quello di far conoscere meglio il mondo del riciclo e tutto ciò che avviene dopo la raccolta differenziata e per sensibilizzare e diffondere maggiore consapevolezza ambientale e una buona gestione dei rifiuti. In questo modo, anche se virtualmente, le porte ai tre impianti saranno sempre aperte per vivere un’esperienza immersiva e coinvolgente, scoprire cosa succede all’interno e comprendere quale sia il loro contributo all’economia circolare e alla salvaguardia ambientale. E questo grazie anche alle funzionalità del nuovo portale web di APPA, che è online da alcuni giorni.

A questo link tutti coloro che lo desiderano potranno visitare i tre impianti:

LINK APPA ha previsto inoltre altri approfondimenti per il mondo scolastico: docenti ed educatori potranno utilizzare i viaggi virtuali come strumento didattico per la realizzazione di attività in presenza o a distanza della durata di circa un’ora mezza e introdurre la filiera dei rifiuti grazie al supporto di una presentazione a disposizione gratuitamente nella sezione “materiali didattici” del portale di educazione ambientale, basta scrivere “virtual” nella casella “cerca”, all’indirizzo: https://bit.ly/3KbzkcS

Questi i tre impianti nel dettaglio:

Impianto di compostaggio di Cadino

Si tratta dell’impianto di riferimento della provincia di Trento per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata. Si trova in località di Cadino nel comune di San Michele all’Adige. In questo impianto vengono ritirate e avviate al recupero due frazioni di rifiuto: il verde e le ramaglie della manutenzione del verde pubblico e privato e l’umido da raccolta differenziata.

Per tutti: Virtual tour impianto di compostaggio di Cadino

Per le scuole: oltre al virtual tour è a disposizione una presentazione sulla gestione dei rifiuti urbani con particolare approfondimento sul compostaggio, a questo link: https://bit.ly/3JO01TM

Impianto di smaltimento RAEE di Scurelle

L’impianto di Scurelle nato nel 2009 prevede la messa in riserva, selezione e trattamento dei rifiuti RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche come vecchi computer ed elettrodomestici, apparati elettronici dismessi e apparecchi elettrici da buttare), che possono fornire un giacimento di materie prime di seconda generazione, se riciclati e riusati.

Per tutti: Virtual tour impianto di riserva, selezione e trattamento di Scurelle

Per le scuole: oltre al virtual tour anche in questo caso è a disposizione una presentazione sulla gestione dei rifiuti urbani con particolare approfondimento sulla raccolta e smaltimento dei RAEE, a questo link: https://bit.ly/3JId2Oy

Impianto di recupero dell’energia da biomassa di Cavalese

È il primo impianto di teleriscaldamento a biomassa del Trentino. Siamo a Cavalese, che è attualmente riscaldata utilizzando gli scarti del legno della Magnifica Comunità di Fiemme.

Per tutti: Virtual tour impianto a biomassa di Cavalese

Per le scuole: oltre al virtual tour è a disposizione una presentazione sulle risorse e in particolare sulla cogenerazione a biomassa, a questo link https://bit.ly/3ZmaRpN