CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE * “ LA STRADA DEL SUCCESSO “: « INCONTRO CON L’ATLETA OLIMPIONICO GIANLUCA POZZATTI, DOMANI 14/9 ALL’INFOPOINT DI VIA OLIVETTI – 20.45 (QUARTIERE LE ALBERE) »

Siamo a ricordare l’incontro di domani sera, ore 20.45, con l’atleta olimpionico Gianluca Pozzatti, presso l’infopoint del Consorzio Trento Iniziative in Via Olivetti 9, al quartiere Le Albere (ore 20.45).

L’incontro La strada del successo sarà il primo di quattro appuntamenti, organizzati dal Consorzio Trento Iniziative in collaborazione con il Comune di Trento, che congiuntamente hanno ideato e proposto questa iniziativa per valorizzare la cultura dello sport.

“Trento, fresca protagonista dei campionati Europei di ciclismo, sta diventando sempre più la città dello sport e questa importante etichetta è sicuramente un valore aggiunto per l’economia e per il turismo locale.

Per questo” afferma Enrico Faes presidente del Consorzio “abbiamo pensato ad organizzare un ciclo di conferenze sul tema della Cultura dello Sport, proprio per consolidare sempre più il messaggio che lo sport è diventato di fatto un volano importante per l’economia cittadina, un asset strategico sul quale investire sempre più”.

Trento iniziative

