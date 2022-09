KILOMETROAZZURRO.IT * “FESTIVOLARE 2022“: « SABATO 24/9 E DOMENICA 25/9 IL “TRENTINO AIR SHOW”, L’ELENCO DEGLI EVENTI ALL’AEROPORTO CAPRONI PER GLI APPASSIONATI DEL MONDO DELL’AVIAZIONE »

13.04 - martedì 20 settembre 2022

FESTIVOLARE, pensato nel 2014 per i festeggiamenti dei cento anni del comandante Francesco Volpi, implementato nel 2015, con la prima edizione, si è trasformato, nel 2017, da mostra statica del mondo aeronautico in vera e propria manifestazione aerea. Questo passaggio, non semplice, si è rivelato un successo organizzativo e di pubblico.

L‘edizione 2019, la quinta (terza come air show), ha confermato il valore della proposta, portando presso l’aeroporto Caproni di Trento quasi 10.000 persone. Gli anni di pandemia hanno obbligatoriamente fermato l’organizzazione dal vivo ma sono stati sostituiti da due edizioni online pregne di contenuti ad intervista con il mondo dell’aviazione a 360 gradi, dal comparto assicurativo ai piloti acrobatici, dalle scuole di volo alle eccellenze nel campo manutentivo (è possibile visionare tutti i contenuti sul canale YouTube di Festivolare).

Per il 2022 l’organizzazione ha scelto di integrare il tema della cultura del volo di FESTIVOLARE con la dimensione sportiva data la contemporaneità del Festival dello Sport (21-25 settembre ndr) per dare vita ad una grande manifestazione, capace di riportare il grande pubblico in aeroporto e catalizzare l’attenzione sulle molteplici performance sportive di piloti Italiani e stranieri, provenienti dalle diverse discipline aeronautiche.

L’edizione 2022 di FESTIVOLARE punta, inoltre, a confermare la connotazione di Air Show unico organizzato in un contesto aeroportuale sul territorio italiano, focalizzando il campo d’azione anche sui nuovi ambiti aeronautici (motorizzazioni elettriche e/o a basso impatto ambientale, nuove forme aerodinamiche, droni, V-TOL e volo aerostatico).

Tutte le realtà presenti sul sedime aeroportuale apriranno le porte degli hangar, permettendo di visitare, conoscere e incontrare le aziende che popolano l’aeroporto.

Molti gli appuntamenti delle due giornate dedicate al mondo dell’aviazione:

• Sabato 24 ore 11.00 presentazione del progetto Fly Therapy in collaborazione con Lions Club e attività di avvicinamento al volo per ragazzi e ragazze disabili in coordinamento con realtà locali già ingaggiate

• Sabato 24 e domenica 25 | dalle 10.30 alle 12.00

LABORATORIO AL MUSEO CAPRONI: “Costruiamo l’aereo creativo”

Prendendo ispirazione dagli aeroplani conservati nel Museo dell’aeronautica Gianni Caproni si potrà costruire un modellino con materiali di recupero: la Fondazione Museo storico del Trentino invita a partecipare al laboratorio per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.

– svolgimento all’interno degli spazi del museo

– senza orario di inizio, è possibile svolgere il laboratorio in qualsiasi momento nelle due ore

• Sabato 24 ore 11.00

PRESENTAZIONE COLLANA A FUMETTI DELL’AERONAUTICA MILITARE – IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO CAPRONI

La Fondazione Museo storico del Trentino presenta la collana a fumetti curata dall’Aeronautica Militare e dedicata a celebrare alcuni episodi della sua storia

• Sabato 24 e domenica 25 | dalle ore 15.00 – DISPLAY DI VOLO

Lanci parà di precisione

Formazione RV8 – Perazzolli/Dante

Yak 50/52 – Caprai & C

T6 Texean Display

Sfilata in pista

Team 46 Stearman

G46 – Sorlini’s Team

Sukhoy – Racioppoli

Extra 300 – Aude Lemordant

Robinson 22 acrobatico – Antongiovanni

Blue Voltige

Nucleo elicotteri Trento- mostra statica e volo dimostrativo

Swift S1 Glider Aerobatic – Luca Bertossio

Pioneer Team P330

Gara di accelerazione aereo storico VS. Ford Mustang E

• Sabato e domenica tutto il giorno

HANGAR GAME – A CURA DEL MUSEO G. CAPRONI

Pronti a “volare”? Cerca il tuo aereo, il tuo simbolo e vinci un premio!

Vi aspettiamo al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni per partecipare a una divertente caccia al tesoro organizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino.

GREEN MOBILITY

Anche in questa edizione saranno molti i richiami alla mobilità green, con la collaborazione di Top Partners e Digitouch Spa, azienda specializzata nel settore, verrà allestito uno spazio interamente dedicato alle 4 ruote ibride/elettriche. Presenti Autoindustriale con i marchi Mercedes e Renault e Dacia, Margoni con la Ford Mustang Mach-E, alcuni Tesla owners e tante altre sorprese.

VOLO IN ELICOTTERO SULLA CITTA’

Prenotazione, pagamento e volo in loco, presso il gazebo Lagorair nella zona a nord della manifestazione.

Sorvolo sulla città di Trento con 5 passeggeri per circa 8-10 minuti. PRENOTAZIONE E PAGAMENTO PRESSO IL GAZEBO.

Ormai parte della manifestazione e nota di colore capace di completare il quadro di spettacolo creato dall’Airshow, è confermata la presenza del gruppo canoro “I Marrano”, quartetto di musica Swing italiana degli anni ’30 e ’40.

INFORMAZIONI

24 – 25 settembre, dalle 10.30 alle 18.00 presso l’aeroporto G. Caproni di Trento.

INGRESSO IN MANIFESTAZIONE A PAGAMENTO:

10,00€ biglietto intero

5,00€ biglietto ridotto under 12

Gratuità per under 6 e portatori di handicap con accompagnatore

Il biglietto di ingresso è valido solo per la giornata di acquisto.

E’ possibile acquistare gli ingressi pagando in contanti o bancomat/carta di credito.

COME RAGGIUNGERE L’AEROPORTO:

AUTOMOBILE/MOTO: il 24 e 25 settembre Via Lidorno (la via che porta in aeroporto) sarà chiusa al traffico. Saranno predisposti i parcheggi gratuiti di attestamento dai quali partirà il bus navetta a pagamento per raggiungere la manifestazione.

BICICLETTA: La ciclabile sulla sinistra Adige sarà chiusa all’altezza del BiciGrill, fino a Mattarello come da ordinanza della PAT del 26 agosto 2022, protocollo n.93. Sarà possibile transitare su Via Lidorno in sicurezza, parcheggiando poi le bici nei portabici predisposti all’ingresso della manifestazione e messi a disposizione dal Comune di Trento.

A PIEDI: poiché Via Lidorno sarà chiusa al traffico (a meno di permessi speciali), sarà possibile transitare a piedi fino all’ingresso della manifestazione.

CHIUSURA CICLABILE:

Il 24 e 25 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 verrà CHIUSO IL TRATTO AEROPORTUALE della ciclabile SINISTRA ADIGE per questioni di sicurezza; il tratto interessato dalla chiusura partirà all’altezza del BiciGrill, fino al ponte di Mattarello. SARA’ TRANSITABILE SENZA INTERRUZIONI IL TRATTO DI CICLABILE DESTRA ADIGE, UTILIZZABILE COME ALTERNATIVA.

PARCHEGGI DI ATTESTAMENTO:

Con la chiusura della viabilità su Via Lidorno, saranno aperti i parcheggi di attestamento GRATUITI segnalati da cartellonistica:

• P1 -> parcheggio difronte al BiciGrill

• P2 -> parcheggio sotto la rotatoria del Marinaio (di fronte alla rimessa Camper)

• P3 -> parcheggio BLM Group Arena

BUS NAVETTA:

A partire dai parcheggi di attestamento, con attività continuativa dalle 10.30 alle 18.30, è stato messo a disposizione da parte del Comune di Trento e di Trentino Trasporti un autobus della linea urbana dedicato alla rotazione andata/ritorno dalla manifestazione.

PER USUFRUIRE DELL’AUTOBUS E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN TITOLO DI VIAGGIO VALIDO PER OGNI TRATTA (biglietto urbano, abbonamento, guest card…). SUL MEZZO SARA’ PRESENTE UN ADDETTO DI TRENTINO TRASPORTI PER L’EMISSIONE

DEI TITOLI DI VIAGGIO PER CHI NE SARA’ SPROVVISTO.

La manifestazione è comunque raggiungibile percorrendo a piedi o in bicicletta il tratto lungo 1,5 km a partire da inizio Via Lidorno sino all’ingresso della manifestazione. FINO AL 30 SETTEMBRE VIGE L’OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINA FFP2 SUI MEZZI PUBBLICI.

INFORMATIVA COVID:

Per accedere alla manifestazione non è richiesto il possesso del Green Pass né l’uso della mascherina, tuttavia in caso di sovraffollamenti e situazioni di aggregazione (volo in elicottero sulla città, visita degli spazi museali…) l’uso della mascherina è fortemente consigliato.

CONTROLLI SECURITY:

All’ingresso dell’Aerostazione, prima di effettuare l’acquisto del biglietto, verrà effettuato il controllo delle borse e zaini, come da disposizioni per l’accesso a luoghi sensibili; a campione potrà essere eseguito il controllo con scanner.

Anche all’interno della manifestazione vi sarà presidio e controllo da parte di personale dedicato.

COSA E’ VIETATO INTRODURRE:

• bottiglie in vetro

• oggetti contundente/rischiosi

• elementi giudicati a rischio dalla security

• alcolici

E’ POSSIBILE INTRODURRE BORRACCE TERMICHE, BOTTIGLIETTE DI PLASTICA E CIBO PER PIC-NIC

PUNTO RISTORO:

Grande punto ristoro centrale gestita da Tito Speck con panche e tavole sia per chi consumerà ordinando al punto ristoro, sia per chi avrà dietro il pic-nic. All’esterno dell’Aerostazione, senza necessità di entrare in manifestazione, servizio ristorazione fornito da Galloway Trento presso la sua sede.

ORGANIZZAZIONE

L’esperienza organizzativa maturata è passata, quale rilevante asset, alla costituita rete soggetto denominata Kilometro Azzurro a partire dall’edizione 2019. Le nuove idee nascono dall’incontro tra creatività e scienza, emozione e calcoli, persone e macchine. Crescono dalle interazioni tra coloro che sono curiosi di futuro, business, conoscenza e connessioni. Questo è l’approccio condiviso dalle aziende che hanno aderito a questo progetto.

COLLABORAZIONI E PARTNER:

Sponsor tecnico: Digitouch; società italiana che opera nel mercato della digital transformation. La sua attività consiste nel supportare le aziende nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale e tecnologica. | www.grupppodigitouch.it

Official Media Partner: TDV – Trentino da vivere; Persone, non solo immagini: #Tdv #LandTobelived/ #trentinodavivere nasce dalla passione per una terra di profumi, sorrisi e colori e dalla voglia di comunicare questa bellezza attraverso le nuove tecnologie.

www.tdv.social

Partners: Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Trentino Trasporti, Aeroporto Caproni, APT Trento – Monte Bondone, Aeroclub D’Italia, Aeroclub di Verona Boscomantico, Fondazione Museo Storico del Trentino, Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni, MuSe, Bemer, Autoindustriale Mobility Group, Margoni Auto, Italfly Aviation, Lagorair, Airbus Helicopters, KBS Italia, Digitouch.