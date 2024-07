A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «RITIRO ESTIVO A MASEN DI GIOVO, DAL 15 AL 27 LUGLIO»

18.18 - lunedì 15 luglio 2024



I convocati per il ritiro estivo dell’A.C. Trento 1921. Dal 15 al 27 luglio la squadra gialloblù svolgerà il ritiro estivo a Masen di Giovo e alloggerà all’Hotel Fior di Bosco, allenandosi nel meraviglioso Centro Sportivo adiacente.

La squadra gialloblù è partita questo pomeriggio dallo stadio Briamasco per raggiungere Masen di Giovo dove svolgerà, per il quarto anno consecutivo, il ritiro estivo. I gialloblù alloggeranno da quest’oggi e sino al 27 luglio presso la struttura ‘Fior di Bosco’, allenandosi nello splendido Centro Sportivo sito a poche decine di metri e dotato di due campi: uno in erba naturale e l’altro con manto sintetico. Dopo l’allenamento odierno, domani è in programma una doppia seduta d’allenamento (ore 10:00 e ore 17:30).

I CONVOCATI

Portieri: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

Difensori: Alberto Barison (1994); Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Filippo Ercolani (2003); Ruggero Frosinini (2001); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997); Davide Zanon (2005).

Centrocampisti: Christopher Attys (2001); Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Danijel Puzic (2006); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006).

Attaccanti: Emanuele Anastasia (1996); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Leon Sipos (2000); Giovanni Terrani (1994).

Staff tecnico: Luca Tabbiani (Allenatore); Michele Coppola (Vice allenatore); Tommaso Lazzerini (collaboratore tecnico); Davide Micillo (preparatore portieri); Marco Fontanelli (preparatore atletico); Andrea Togni (recupero infortunati).

Staff sanitario: Umberto Dalla Corte (fisioterapista); Luca Antonioni (fisioterapista); Riccardo Broseghini (fisioterapista).

GLI IMPEGNI DELLA SQUADRA

AMICHEVOLE

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Sassuolo – Trento

H. 16.00

Ronzone (TN)

AMICHEVOLE

SABATO 27 LUGLIO

Torino U19- Trento

H. 14.00

Spiazzo (TN)

AMICHEVOLE

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

Cremonese-Trento

H. 17.00

Pinzolo (TN)

AMICHEVOLE

SABATO 3 AGOSTO

Trento-Sestri Levante

H. 16.00

Cavedine (TN)