QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: « 25ENNE NIGERIANO MOLESTA CLIENTI ED IMPIEGATI DEL SUPERMERCATO, ESPULSO E TRASFERITO AL CPR »

09.53 - martedì 2 aprile 2024

Gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, nella loro quotidiana attività di controllo del territorio, sono stati spesso chiamati ad intervenire presso Supermercati ed Esercizi Commerciali, i quali, soprattutto nei giorni precedenti alle Festività Pasquali, erano estremamente affollati, e quindi particolarmente “appetibili” per i malintenzionati.

Ed infatti quanto accaduto sabato scorso rientra in questa particolare casistica criminale.

A seguito di una richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa della Questura al numero di emergenza “112 NUE” da parte di un cliente del Supermercato”POLI”di Via Claudia Augusta, con la quale segnalava la presenza di un individuo aggressivo e molesto, una pattuglia delle Volanti veniva fatta confluire nella zona di Oltrisarco, per verificare quanto stava accadendo.

Giunti in pochi minuti sul luogo indicato, gli Agenti individuavano subito il soggetto segnalato, ancora intento, imperterrito, a molestare pesantemente clienti ed impiegati del Supermercato.

Invitato a declinare le proprie generalità, l’uomo iniziava ad inveire in maniera offensiva contro gli Agenti, sostenendo anche di essere discriminato per la sua origine straniera; poi, opponendo violenta resistenza alla azione dei Poliziotti, cercava di sottrarsi in tutti i modi all’accompagnamento in Questura, necessario per poterlo identificare compiutamente.

Con non poca fatica, quindi, alla fine gli Agenti riuscivano a farlo salire sull’auto di servizio e condurlo in Questura.

Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, dalle verifiche effettuate nelle Banche Dati del Ministero dell’Interno emergeva subito che si trattava di tale I. P., 25enne cittadino nigeriano, irregolare e pregiudicato. Entrato in Italia nel 2016 a Lampedusa, sin da subito aveva chiesto il riconoscimento dello status di Rifugiato politico, che però gli era stato rifiutato sia dalla Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trapani, sia dal Tribunale di Palermo, al quale aveva fatto ricorso; quindi, nel 2022 aveva nuovamente presentato istanza di Protezione Internazionale, anch’essa rigettata. Nel frattempo, il soggetto ha collezionato vari precedenti penali e/o di Polizia, anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di rifiuto di fornire le proprie generalità.

Pertanto, in considerazione della gravità del comportamento tenuto dal soggetto e della sua irregoalre posizione in Italia, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico di I. P. un DECRETO di ESPULSIONE, con contestuale Ordine di Trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Via Corelli, a Milano, dove già nella stessa serata è stato scortato dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura in attesa di essere imbarcato quanto prima su un volo diretto nel Paese d’origine.

“È fondamentale rispondere immediatamente alle richieste dei cittadini, agendo con celerità – ha evidenziato il Questore Sartori – individuando ed allontanando coloro che con la loro condotta si pongono al di fuori della legge e delle comuni regole di civile convivenza”.