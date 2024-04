ALPE CIMBRA – TRENTINO * SCI EDUCATIVO: « 563 ALLIEVI E 57 MAESTRI, PER 680 ORE DI LEZIONI »

08.33 - martedì 2 aprile 2024

Un totale di 563 studenti, 41 docenti accompagnatori, 12 scuole, 57 maestri di sci. Questi in sintesi i numeri -che abbattono per l’ennesima volta il record dell’anno precedente- del progetto “Sci educativo”: iniziativa nata più di 10 anni fa e che sembra non smettere mai di crescere. Il tutto impegnando 2 scuole sci e 5 noleggi. Ogni studente ha partecipato a 5 pomeriggi con 2 ore di lezione ciascuno per un totale di 680 ore di lezione impartite dai maestri. Sono state noleggiate 294 paia di sci e 117 snowboard.

Tra le novità della stagione 2023-2024, il fatto che quest’anno sono stati coinvolti anche gli studenti con disabilità, facendo di questa proposta sportiva ed educativa anche una nuova e divertente occasione di inclusione. Come ogni anno, dunque, sull’Alpe Cimbra sono arrivati studenti delle scuole medie e superiori, soprattutto della Vallagarina ma non solo. Come sempre, l’iniziativa è possibile solo grazie al coinvolgimento e alla dedizione degli insegnanti che ogni anno rinnovano l’impegno per garantire tale opportunità ai loro studenti e alle rispettive famiglie.

Con questa iniziativa, la Ski Area Alpe Cimbra investe sugli sciatori di domani: vengono proposte lezioni adatte sia ai neofiti sia ai giovani che hanno già qualche esperienza. Il tutto per imparare o affinare le tecniche dello sci alpino, nordico e dello snowboard. Si tratta ovviamente anche di un’occasione per fare attività sportiva all’aperto e sempre in compagnia di amici e personale esperto e formato.

Tra le opportunità fornite dal progetto, va citata anche quella che prevede il trasporto, andata e ritorno, tra le scuole e le piste. La Ski Area Alpe Cimbra ricorda che, per questa iniziativa, tutti gli attori coinvolti propongono condizioni agevolate. Spiega inoltre che questa proposta è improntata specificamente alla formazione e non all’agonismo, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare gli sport di montagna a tutti, avvicinando i giovani e offrendo condizioni vantaggiose.