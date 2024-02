PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VIABILITÀ: « MALTEMPO, AGGIORNAMENTO SU CHIUSURE STRADE »

16.07 - martedì 27 febbraio 2024

Viabilità, aggiornamento sulle chiusure delle strade. Proseguono le operazioni di pulizia e allargamento delle strade da parte del Servizio Gestione Strade della Provincia, coadiuvato in determinate tratte dalle imprese private. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve, o catene a bordo montate durante le precipitazioni nevose. Si raccomanda di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione, per la presenza di tratti viari sdrucciolevoli, mezzi sgombero neve e frese in azione nelle strade più in quota.

Tra gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità si segnalano:

– SP79 del Brocon chiusa per pericolo valanghe dalla loc. Piancavalli al Passo Brocon;

– SP25 strada chiusa al km 0,600 in loc. Aldeno per smottamento a monte della strada. Deviazione via SP20 Cei – Villa Lagarina;

– SP22 Chizzola-Brentonico, chiusura strada causa frana in località Fontechel nel comune di Brentonico in entrambe le direzioni.

Si ricordano inoltre le altre chiusure, divise per settore.

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

Strade sett 2A – BASSA VALSUGANA – TESINO

CHIUSURA stagionale della SP 31 del passo Manghen da località Val Trighetta a loc. ponte Stue

Strade sett 2B – PRIMIERO

CHIUSURA SS 50 del Grappa e Passo Rolle per pericolo valanghe, da San Martino di Castrozza fino al passo.

Strade sett 3 – VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

Permane la CHIUSURA SS 641 del Passo Fedaia in loc. Diga per pericolo valanghe.

Strade sett 5A – VALLE DI NON

CHIUSURA stagionale della SP 14 del Lago di Tovel da località S. Emerenziana al lago di Tovel.

Strade sett 8 – VALLAGARINA ALTOPIANO DI FOLGARIA e BRENTONICO

CHIUSURA della SS 350 Folgaria – Val d’Astico per lavori a seguito frana, in loc. Busatti in prossimità del confine provinciale a Lastebasse.

CHIUSURA stagionale della SP 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo al confine provinciale.

CHIUSURA stagionale della SP 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino al confine provinciale