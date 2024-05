GIULIA ROBOL – CANDIDATA SINDACA * “SINERGIE COMUNI”: «AUTONOMIA – LEADERSHIP FEMMINILE – BUONGOVERNO, IL DIBATTITO A ROVERETO (TN) IL 14/5 ORE 18.00»

14.00 - lunedì 13 maggio 2024

È in programma il dibattito pubblico “Sinergie COMUNI”, un’occasione di confronto con la cittadinanza, un dialogo aperto con la Sindaca regg. di Rovereto e candidata Sindaca alle prossime comunali del 26 maggio, Giulia Robol, e la Sindaca di Egna Karin Jost.

Modera il giornalista e scrittore Paolo Pardini, già responsabile del TGR RAI Trentino.

Martedì 14 maggio alle ore 18:00 presso la sede della Coalizione per Giulia Robol Sindaca, in Via Rialto 1, Rovereto (TN).

Tema del dibattito “LA CITTA’ DEL FUTURO. Autonomia, leadership femminile e buongoverno”.