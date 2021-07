SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTI IN MONTAGNA: « RAGAZZO SI INFORTUNA UN ARTO INFERIORE A QUOTA 1.400, TRASFERITO ALL’OSPEDALE DI FELTRE / RECUPERATI DUE ESCURSIONISTI ILLESI »

Numerosi gli interventi di giornata in montagna. Poco prima delle 12.00 di ieri la Centrale Unica Emergenze è stata allertata per un biker del 1998 di Pordenone, infortunatosi ad un arto inferiore mentre stava facendo downhill sulle piste del Bike Park Alpe Tognola. Il ragazzo ha perso il controllo della sua mountain bike in uscita da un salto ed è caduto a terra dopo un volo di circa tre metri, a una quota di circa 1.400 m.s.l.m..

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione di San Martino di Castrozza che sono arrivati sul posto ed hanno prestato le prime cure mediche all’infortunato. Il ragazzo è stato stabilizzato, imbarellato, trasportato con la barella portantina per circa 200 metri e caricato sul fuoristrada in dotazione alla Stazione, attrezzato per il trasporto degli infortunati. E’ stato quindi consegnato all’ambulanza alla partenza degli impianti, per essere trasferito all’ospedale di Feltre.

Un’escursionista del 1969 di Bergamo si è infortunata al ginocchio dopo essere scivolata sul sentiero che porta a Malga Matarot alta in Val Genova, a una quota di circa 2.000 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 14.50 da parte del compagno di escursione dell’infortunata.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione di Pinzolo che hanno raggiunto l’infortunata, le hanno prestato le prime cure e la hanno stabilizzata per permettere il recupero con l’elicottero, avvenuto tramite il verricello. La donna è stata trasferita all’ospedale di Tione, mentre il compagno è stato accompagnato a valle dai soccorritori. Sul posto anche il gestore del rifugio Bedole.

Subito dopo aver terminato l’intervento, lo stesso elicottero è volato in val San Valentino per il recupero di due escursionisti illesi, incrodati a causa del maltempo sul sentiero attrezzato 225, in prossimità della Valletta alta, a una quota di circa 2.300 m.s.l.m.. Dopo un breve sorvolo i due escursionisti sono stati avvistati tra le nebbie. Il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino è stato fatto sbarcare poco più in basso e, risalendo il pendio, li ha raggiunti e preparati per il recupero a bordo dell’elicottero con il verricello. Elitrasportati a valle, sono stati affidati agli operatori della Stazione Val Rendena Busa di Tione.

Intorno alle 15.20 la Centrale Unica Emergenze è stata allertata per un parapendio precipitato su una pianta in località Tizzon (comune di Samone) a una quota di circa 1.300 m.s.l.m. Gli operatori delle Stazioni Bassa Valsugana e Levico sono arrivati sul posto e con l’attrezzatura da tree climbing hanno scalato l’albero fino a raggiungere il pilota, illeso. Lo hanno quindi messo in sicurezza, calato a terra e accompagnato a valle. Per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale.