PRESIDENTE BERLUSCONI – INTERROGAZIONE * CAPITALI CINESI: « LA COMMISSIONE EUROPEA QUALI AZIONI INTENDE INTRAPRENDERE PER AVERE UNA POLITICA INDUSTRIALE PIÙ COORDINATA? »

Il presidente Silvio Berlusconi ha presentato una interrogazione alla Commissione Europea per sollecitare iniziative volte a contenere il disegno egemonico della Cina sull’economia italiana ed europea.

Di seguito il testo nei due formati.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta

alla Commissione

Articolo 138 del regolamento

Silvio Berlusconi (PPE)

Antonio Tajani (PPE)

Oggetto: PENETRAZIONE DI CAPITALI CINESI NEL TESSUTO ECONOMICO ITALIANO ED EUROPEO.

Il 5 novembre, il Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica Italiana ha approvato una relazione che mette in guardia dalla penetrazione di capitali Cinesi nel tessuto economico italiano.

In Italia, infatti, gli investimenti cinesi sono passati dai 573 milioni di euro del 2015 ai 4,9 miliardi del 2018. Di questi, destano maggiore preoccupazione quelli in società che detengono asset infrastrutturali strategici. La sola multinazionale cinese State Grid detiene il 35% di CDP Reti S.p.A. che controlla le reti energetiche (Snam, Terna, Italgas). Sul territorio italiano, inoltre, operano 50.797 imprenditori nati nella Repubblica Popolare Cinese (17.000 nel manifatturiero).

Questo fenomeno rientra nel disegno di espansione economica della Cina in Europa (acquisizione del porto di Duisburg in Germania, del Pireo in Grecia etc.).

Il rischio di una dipendenza dell’Europa dalla Cina è incalcolabile.

Per questo si chiede alla Commissione europea:

Quali iniziative intende adottare per rendere ancora più stringenti le misure del Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti diretti extraeuropei in settori strategici europei?

Quali azioni intende intraprendere per avere una politica industriale europea più coordinata?

Intende creare una struttura in grado di veicolare informazioni strategiche di tipo economico e industriale, provenienti dai servizi di sicurezza degli Stati membri?

*

Presidente Silvio Berlusconi