PAT * PMI TRENTINE: SPINELLI, « INNOVAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI, 3 MILIONI IN PIÙ PER IL BANDO »

09.07 - sabato 25 marzo 2023

Pmi trentine, 3 milioni in più per il bando per l’innovazione dei processi produttivi, Spinelli “Occasione per le nostre imprese per innovare i processi produttivi”. Ammontano a 3 milioni di euro le risorse aggiuntive stanziate dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, per il bando che mette a disposizione contributi per l’innovazione dei processi produttivi al fine di sostenere il rilancio degli investimenti del sistema produttivo da parte di imprese operanti sul mercato.

Gli incentivi sono rivolti alle Pmi già strutturate ed operanti sul mercato, con sede legale e/o operativa in Provincia di Trento. L’intervento rientra nel Programma operativo 2021-2027 FESR. Il soggetto istruttore dell’iniziativa è Trentino Sviluppo spa.

“L’obiettivo della misura attivata nella primavera 2022 – spiega l’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli – è quella di rafforzare la crescita in senso sostenibile delle piccole e medie imprese presenti sul nostro territorio, aiutando il rilancio degli investimenti produttivi, il miglioramento dei processi aziendali al fine di aumentare la competitività del tessuto imprenditoriale trentino.

Con questo nuovo finanziamento le risorse destinate a questo bando ammontano ora a 5,5 milioni di euro.”

Ad oggi risultano presentate 16 domande, di cui 13 sono state ammesse a contributo. L’investimento previsto da parte di questi 13 operatori economici ammonta a circa 7,6 milioni di euro, a fronte di circa 1,7 milioni di euro di contributi concessi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:

In cosa consiste

Si tratta di un contributo a fondo perduto nell’ambito del nuovo Programma FESR 2021-2027, volto a sostenere il rilancio della propensione agli investimenti di imprese già strutturate ed operanti sul mercato. L’obiettivo è finanziare gli investimenti produttivi materiali e immateriali e le spese di consulenza, migliorando i processi aziendali delle imprese e rafforzandone la competitività.

Anche in considerazione delle caratteristiche del sistema imprenditoriale trentino, costituito da una prevalenza di piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento dei processi produttivi potrà comprendere sia l’introduzione di nuovi processi, sia il perfezionamento o la ricombinazione della conoscenza già esistente nell’impresa.

A quanto ammonta il contributo

L’investimento oggetto di contributo deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Provincia autonoma di Trento e il progetto dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell’agevolazione da parte dell’ente istruttore.

Il contributo che l’impresa può ottenere è determinato sulla base del costo del progetto, del regime di aiuto prescelto e con riferimento alle spese ritenute ammissibili, il totale delle quali dovrà essere superiore a 200.000 euro e compreso nel limite massimo di 2.500.000 euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: LINK da cui è possibile accedere alla piattaforma dedicata alla presentazione delle domande.