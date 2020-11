PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SICUREZZA PIAZZA DANTE: FUGATTI, « FOCUS AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO, CONVOCATO PER LA TARDA MATTINATA »

Sicurezza in piazza Dante: focus al Commissariato del Governo. Dopo i fatti di ieri, il presidente Fugatti pone il tema al Comitato per l’ordine pubblico.

Focus sul tema della sicurezza in Piazza Dante oggi al Comitato per l’ordine pubblico convocato dal Commissario del Governo per la tarda mattinata.

A chiederlo è il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti dopo gli episodi di ieri portati alla ribalta dalla trasmissione televisiva Striscia la notizia.

“Consapevoli di tutti gli sforzi fatti negli ultimi mesi da parte delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno, non possiamo permetterci di abbassare la guardia – spiega il presidente – a maggior ragione in periodi come questo.

Bisogna unire le forze e contrastare da subito i tentativi di chi viola la legge approfittando di una situazione generale che da mesi da mettendo a dura propria ciascun comparto della nostra società.

Lo dobbiamo ai nostri cittadini, a chi lavora, a chi deve poter continuare a guardare con fiducia alle istituzioni che stanno chiedendo a tutti un surplus di responsabilità, per il bene di ciascuno.