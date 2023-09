ARCIDIOCESI TRENTO * MADONNA DI PINÈ « ANZIANI IN PELLEGRINAGGIO CON IL VESCOVO TISI, SABATO 16 SETTEMBRE (DIRETTA STREAMING ORE 9.30) »

12.34 - venerdì 15 settembre 2023

Ritorna domani, sabato 16 settembre, il tradizionale pellegrinaggio alla Madonna di Pinè che raccoglie pensionati e anziani della Diocesi di Trento, guidati dall’arcivescovo Lauro Tisi.

Gli arrivi nel prato della Comparsa sono previsti per le ore 9.00 con la possibilità della confessione personale e la preghiera del Rosario (ore 9.30), guidata dal rettore del santuario don Piero Rattin. Alle 10.00 avrà inizio la S. Messa presieduta da monsignor Tisi.

Il pellegrinaggio degli anziani è promosso dall’Arcidiocesi di Trento (Area Testimonianza), in collaborazione con FapAcli e il Coordinamento provinciale dei Circoli Pensionati e Anziani.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Diocesi trentina e su Telepace Trento con inizio alle 9.30.