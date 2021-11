TESTOR (LEGA) * DL INFRASTRUTTURE: « BENE IL VOTO SENATO, C’È LA SOLUZIONE PER L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 »

Dl Infrastrutture: Testor (Lega) bene voto Senato, c’è soluzione per A22.

“Col voto di oggi in Senato si conclude l’iter del Dl infrastrutture e finalmente trova attuazione la soluzione che riguarda l’autostrada del Brennero. Si tratta di una svolta estremamente positiva dopo un percorso lungo e complesso che grazie al lavoro di squadra fatto dai parlamentari e dai presidenti Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, apre alla possibilità del progetto di finanza come alternativa alla gara europea e all’affidamento diretto ‘in house’ per l’assegnazione della gestione trentennale dell’A22.

L’A22 è sempre stata uno dei temi su cui ho posto l’attenzione insieme ai colleghi della Lega e oggi, dopo le varie proroghe della concessione si concretizza la soluzione, un partenariato pubblico-privato che permetterà alla società di investire sui territori attraversati, cioè Emilia, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L’Autostrada del Brennero rappresenta un presidio indispensabile per lo sviluppo e il protagonismo delle nostre comunità e un asse europeo strategico fondamentale per tutta la nazione. La soluzione individuata consentirà di mettere in moto un volano economico fondamentale in questa fase di ripresa del Paese”.

Così la senatrice della Lega Elena Testor