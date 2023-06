ON. AMBROSI (FDI) * TURISMO DI MONTAGNA: « MODERNIZZAZIONE IMPIANTI INVERNALI, GRAZIE AL MINISTRO SANTANCHÈ »

12.10 - venerdì 30 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Apprezzo la decisione del ministro Santanchè di modernizzare gli impianti invernali di risalita e di innevamento artificiale: il ministro conosce infatti bene le potenzialità e il valore del turismo di montagna. Grazie al suo operato sono stati stanziati 200 milioni di euro, nello specifico, per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione di questi impianti in alta quota. Ora che è stato anche pubblicato l’avviso, si compie un ulteriore passo in avanti per la promozione del turismo, a cominciare da quello invernale, che per una regione come il Trentino-Alto Adige è un modello straordinario di sviluppo in grado di coniugare sostenibilità, qualità e un importante ritorno economico.

E’ importante valorizzare e incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici: grazie a questi interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti andremo così a rilanciare un pezzo importante della nostra economia dopo anni di grandi difficoltà per la pandemia”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato del Trentino-Alto Adige di Fratelli d’Italia.