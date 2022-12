CRTCU – TRENTO * “POLIZZE DORMIENTI“ : « NUOVO STANZIAMENTO PER IL RIMBORSO PARZIALE, LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE (DAL 1/12/2022 AL 28/02/2023) »

17.47 - venerdì 16 dicembre 2022

Nuovo stanziamento per il rimborso parziale di polizze vita dormienti e nuova finestra temporale per la presentazione delle domande di rimborso parziale possono essere presentate dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 attraverso il portale unico Consap, previa registrazione dell’utente.

Può essere presentata domanda di rimborso delle somme devolute al Fondo esclusivamente per le polizze vita prescritte per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

b. prescrizione del predetto diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012;

c. rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’Intermediario, per intervenuta prescrizione e conseguente trasferimento dell’importo della polizza al Fondo.

d. non aver ricevuto alcun importo, anche parziale, nell’ambito dei precedenti avvisi di presentazione delle domande di rimborso.

In caso di accoglimento della domanda, potrà essere corrisposto al massimo il 50% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo.

La domanda deve essere inoltrata, previa registrazione dell’utente, esclusivamente tramite il Portale Unico di Consap (accessibile all’indirizzo https://www.consap.it/polizze-dormienti/) dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023; non saranno prese in carico le domande inoltrate attraverso altri canali (mail, pec, posta ordinaria ovvero raccomandata, etc…).

Qui l’intero avviso con i presupposti e le modalità per la richiesta: