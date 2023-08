MICHELA LUPI * REPLICA A FRESCHI – DATI DIFFUSI: « I CRITERI SONO STATE DA ME INDICATI, ALLEGO LA MIA LETTERA IN RAPPRESENTANZA DI 183 SCUOLE INFANZIA »

11.14 - venerdì 11 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

in riferimento al comunicato diffuso oggi da Maurizio Freschi (sotto il link del lancio Opinione), in merito all’email di rilevazione dati frequenza, osservo che i dati diffusi (contrariamente a quanto affermato da Freschi) non sono dati personali bensì dati statistici.

I criteri di rilevazione (in pieno anonimato e privi di elementi identificativi) sono stati correttamente indicati nelle premesse della lettera che accompagnavano i dati stessi.

Quanto all’osservazione del dottor Freschi relativa alla mia posizione di candidata alle prossime elezioni provinciali, rispondo che è espressione della avvertita necessità di portare anche in sede politica la difesa della scuola dell’infanzia di qualità e di chi vi lavora, obiettivi per i quali mi sono battuta e spesa per molti anni.

Non si comprende infine il riferimento a potenziali contestazioni. Forse si ipotizzano delle ritorsioni?

*

Michela Lupi

Candidata di Onda e autrice della lettera (sotto riportata) scritta in rappresentanza di 183 scuole dell’infanzia del Trentino

///

Alla cortese attenzione:

Assessore all’istruzione

Dott. Mirko Bisesti

Presidente

Dott. Maurizio Fugatti

e. p. c.

Dirigente generale di Dipartimento

Dott. Roberto Ceccato

Dirigente servizio attività educative per l’infanzia

Dott. Livio Degasperi

FPSM

Federazione Provinciale Scuole Materne Trento

ASIF CHIMELLI

Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia

COESI

Comunità Educative Scuole Infanzia

Scuola dell’Infanzia

‘Clementino Vannetti’

Sigle sindacali

UIL Scuola Trento

CISL Scuola

CIGL Scuola

Satos

DESLA

Con richiesta di protocollo urgente

Oggetto: condivisione dati frequenza luglio 2023 e riflessioni

Spettabilissimi,

nel rispetto dei dati che giornalmente vengono comunicati mediaticamente, noi insegnanti desideriamo condividere con voi quelli da noi rilevati in presenza nel mese di luglio.

I dati sono stati suddivisi per scuole, tenendo conto del circolo di appartenenza e considerando i seguenti criteri: bambini iscritti durante l’a.s. 2022/2023, bambini iscritti a luglio, media frequenza luglio, percentuale frequenza media luglio rapportata agli iscritti a luglio, percentuale frequenza media luglio rapportata agli iscritti durante l’anno.

Si rende noto che su un totale di 183 scuole campione (ricordiamo che le scuole dell’infanzia in Trentino sono 266 ed alcune sono a calendario speciale/turistico).

– La percentuale della frequenza media di luglio rapportata agli iscritti a luglio è del 65%

– La percentuale della frequenza media di luglio rapportata agli iscritti durante l’anno scolastico è del 45%

Per vedere nel dettaglio i dati dele singole scuole si rimanda ai file allegati.

Dalla rielaborazione dei dati, si possono trarre le seguenti riflessioni:

– la frequenza di luglio è al di sotto del 75% (dato fornito dall’assessore Dott. Mirko Bisesti nell’articolo del quotidiano IT in data 01 agosto 2023)

– la media della frequenza di luglio, spesso ridotta rispetto al numero di iscritti previsti per luglio, denota inoltre che le famiglie hanno richiesto un servizio poi non usufruito. Questo ha comportato una organizzazione della scuola ‘superiore’ rispetto poi a quelle che erano le esigenze reali.

– hanno usufruito del servizio tantissime famiglie che non avevano bisogno per esigenze lavorative di entrambi i genitori (NB: all’atto dell’iscrizione non sono state richieste e verificate le condizioni lavorative dei genitori, come succede invece per esempio in Alto Adige dove ad alcuni servizi si può accedere solo se si dimostra di avere delle esigenze lavorative)

– i costi, mai resi noti, non giustificano scelte di questo tipo che ricadono su tutti i cittadini

Correttamente si denota un aumento delle iscrizioni al mese di luglio e anche una maggiore frequenza rispetto agli anni precedenti. Tutto ciò è legato alla gratuita del servizio, alla mancanza, quasi totale, di iniziative estive rivolte alla fascia 3-6 e, non da ultimo, alla costante sollecitazione (tre email) del dipartimento di iscrivere i propri figli.

Con il consolidarsi dell’apertura estiva della scuola dell’infanzia sono andate via via scomparendo, nel corso dei quattro anni, tutte le proposte conciliative della fascia 3-6 determinando l’affievolirsi del ruolo della comunità educante e l’aumento dei costi a carico della provincia non usufruendo di importanti sovvenzioni a livello europeo e statale.

Ringraziando per l’attenzione, rinnoviamo la nostra disponibilità al confronto

Cordiali saluti

Michela Lupi

in rappresentanza delle insegnanti di 183 Scuole dell’Infanzia del Trentino

*