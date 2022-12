DEMAGRI (CA.EU) * PROGETTI 2023: « “FUTURO ED OBIETTIVI”, FOCUS SULLE ELEZIONI PROVINCIALI, PER METTERE IL TRENTINO IN MANI PIÙ SICURE DI QUELLE ATTUALI »

13.04 - sabato 31 dicembre 2022

Fine anno: tempo di bilanci. Vi presento il mio, raggiunto insieme alla squadra. Ripenso agli ultimi 12 mesi ed ho la sensazione che sia stato un buon anno. Non corro ad archiviarlo perché l’inizio del prossimo anno parte dalla fine del 2022. Ciò che è emerso nei mesi scorsi è la base sulla quale costruire i propositi per il futuro. Ed ora vanno circostanziati “il futuro e gli obiettivi” che per la politica provinciale, dentro la quale partecipo attivamente, significa elezioni provinciali 2023 per mettere il Trentino in mani più sicure di quelle attuali.

Mi sono presentata come Paola Demagri Presente, non un brand, non uno slogan , ma un modo di essere. Essere Presente sulla scena politica, nelle istituzioni, nel gruppo politico di appartenenza. Essere Presente tra la gente, nelle situazioni, nelle manifestazioni, negli eventi belli ma anche in quelli tristi ( ai funerali poco o in forma molto riservata). Mi sono presentata agli elettori che mi avevano sostenuta con il loro voto, ai cittadini delle Valli e della città. Presente nelle Amministrazioni con il ruolo di consigliere Provinciale, sono entrata negli ospedali e nelle RSA, nelle case, nelle stalle, nei negozi, nelle imprese, negli uffici. Presente quando mi hanno chiamata o mi sono presentata in forma spontanea. Presente da sola, con i collaboratori o con il Collega Dallapiccola a seconda dell’obiettivo dell’incontro.

Ho svolto l’attività di Consigliera Provinciale attraverso 764 atti politici depositati di cui 241 come prima firmataria. Sono state particolarmente interessanti le sedute delle Commissioni di cui sono commissaria effettiva, 4a e 5a; non ho mai mancato di partecipare ai Consigli Provinciali e Regionali.

Abbiamo percorso km e km attraverso il Trentino. Abbiamo incontrato quasi 1.000 persone in forma singola o a piccoli gruppi e molte altre persone le abbiamo trovate attraverso serate informative e assemblee. Ogni sera al rientro a casa trascrivo in un’agenda il nome delle persone incontrate per attività politica durante la giornata. Ecco perché posso essere particolarmente precisa sul numero di persone con cui mi sono relazionata!

In aula, sul territorio, tra la gente ho portato avanti le necessità dei trentini e del Trentino tenendo come riferimenti i valori dell’equità, del sostegno, della solidarietà, dell’efficienza e della competenza. Ho sempre pensato ai temi del civismo e del valore collettivo. Abbiamo promosso sensibilità in un mondo di ingiustizie. Con il collega Dallapiccola link https://www.micheledallapiccola.it/ abbiamo lavorato considerando strategia, lungimiranza, sostenibilità, cura del territorio, l’autonomia come strumento e identità per valorizzare e migliorare l’economia.

Non ho lavorato da sola ma sempre in squadra: con il collega di Partito, con i colleghi delle minoranze, con i collaboratori e con i tesserati.

Un anno intenso. Nei primi mesi siamo stati coinvolti e particolarmente attivi nella preparazione del Congresso del partito a cui appartenevamo. Poi nei due mesi successivi capimmo che ciò che era stato acclamato durante il Congresso non era il percorso che la Dirigenza aveva in testa. Provammo a tenere testa alla frangia di partito che guardava ampiamente al centro destra. Provammo a discutere, combattere, votare per far tornare il PATT nell’area a cui ha sempre appartenuto. Ma nulla è valso, nemmeno Consigli partecipati e atti proposti.

A quel punto la dignità e la coerenza mia e del collega Dallapiccola e quella di una parte di tesserati ci hanno indicato una nuova strada. Il 18 ottobre abbiamo dato le dimissioni dall’ex partito e l’8 novembre presentammo la nuova Casa Politica CasaautonoMia.eu. link http://www.casaautonomia.eu/

Concludo, dicendomi e raccontando anche a voi, che è stato un anno denso e vivo, per molti aspetti complicato. Alcuni giorni sono stati difficili e alcune notti insonni. Ma poi è arrivato sempre il sereno e il sole, giallo come il colore del simbolo del nostro Movimento.

Ora non compete a me dire se ho lavorato bene o non abbastanza, se ho raggiunto risultati che altri si aspettavano da me. Sono pronta alle critiche e agli inviti a fare meglio o diverso purché si rispetti la mia persona e le persone che collaborano in varie forme con me.

Auguro a tutti voi un Bilancio positivo della vostra vita professionale e personale. Auguro che possiate partire nel 2023 sulla scia dell’anno che stiamo salutando. Auguro salute e benessere. Auguri Buon Nuovo Anno

