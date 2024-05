GIOVANI ACLI TRENTINE E NAZIONALI * “RESCEU ESCAPE ROOM“: «FOCU SU FAKE NEWS E FUNZIONAMENTO ISTITUZIONI EUROPEE, A VILLAZZANO 29/5 ORE 10.00»

08.23 - mercoledì 29 maggio 2024

Giovani delle Acli Trentine e Giovani Acli Nazionali. Organizzano RescEU ESCAPE ROOM mercoledì 29 maggio dalle 10 alle 13.c/o il Centro di Formazione Professionale ENAIP Trentino di Villazzano.

Le Elezioni per il Parlamento Europeo sono sempre più vicine e si svolgeranno dal 6 al 9 giugno 2024. Per l’occasione i Giovani delle Acli Trentine in collaborazione con i Giovani delle Acli Nazionali organizzano un’attività di Escape Room dedicata agli studenti del Centro di Formazione Professionale ENAIP Trentino di Villazzano, a tema Europa presso CFP ENAIP VILLAZZANO il giorno mercoledì 29 maggio dalle ore 10 alle ore 13.

Si ragionerà insieme su temi come la consapevolezza nell’informazione vs fake news, la democrazia e i diritti, il funzionamento delle Istituzioni europee e l’importanza del voto in modo divertente e interattivo mediante un’Escape room alternativa organizzata su tavoli e postazioni dove i ragazzi giocheranno a piccole squadre per risolvere enigmi a tema Europa e arrivare insieme alle soluzioni. Un evento che concilia l’informazione con il gioco di squadra e il divertimento.

Per ulteriori informazioni restiamo a disposizione al numero 371.3121068 oppure via e-mail all’indirizzo: gruppogiovani@aclitrentine.it

Questa iniziativa verrà promossa sui nostri canali social:

Instagram: ga_trentine e Facebook: Acli Trentine aps