RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA “ * « LUNEDÌ 19 APRILE NICOLA PORRO INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI »

Il leader della Lega Matteo Salvini, appena rinviato a giudizio a Palermo con l’accusa di sequestro di persona per la vicenda Open Arms, sarà ospite a “Quarta Repubblica” – il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro – in onda domani, lunedì 19 aprile, in prima serata su Retequattro.

Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà dedicato alle imminenti riaperture e alle incognite sulla campagna di vaccinazione di massa, con l’intervento del direttore dell’Istituto “Mario Negri” di Milano, Giuseppe Remuzzi, alle indagini in corso a Bergamo sulla gestione dell’emergenza Covid all’inizio del 2020 – con un’intervista esclusiva al procuratore capo Antonio Chiappani – e alla proposta di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della giustizia, con un parere del giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese.

Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e il poeta e scrittore Aurelio Picca, autore de “Il più grande criminale di Roma è stato amico mio” (Bompiani, 2020).

Tra gli approfondimenti da segnalare, un viaggio tra le speranze e le preoccupazioni per la prossima estate degli operatori turistici della riviera romagnola e un servizio sulla crisi dei venditori ambulanti, da mesi senza poter essere presenti nei mercati e senza incassi.

Tra gli ospiti della puntata: l’europarlamentare Simona Bonafè (Pd), i deputati Matilde Siracusano (Forza Italia) e Michele Bordo (Pd), Elisabetta Gardini (FdI), il filosofo Stefano Zecchi, i giornalisti Alessandro Sallusti, Tommaso Labate, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri e il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco. Come ogni settimana, le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.