RAI 3 – “ CHI L’HA VISTO? “ * « IL CASO DELLA GINECOLOGA SCOMPARSA A TRENTO / PARLA IL FIDANZATO DI SAMAN , MERCOLEDÌ 30 GIUGNO »

A “Chi l’ha visto?” parla il fidanzato di Saman“Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi”. Sono le parole del fidanzato di Saman raccolta da “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 30 giugno alle 21.20 su Rai3. La scomparsa della ginecologa Sara Pedri: dopo gli appelli a “Chi l’ha visto?”, è partita un’indagine per capire che cosa accadeva nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Trento dove la giovane lavorava. E come sempre le richieste di aiuto, gli appelli e le segnalazioni di persone in difficoltà.