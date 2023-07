ON. URZÍ (FDI) * AMMINISTRATIVE: « IL 22 OTTOBRE SI PESERANNO LE FORZE IN CAMPO, IL NOSTRO PARTITO INTENDE VINCERE IN COALIZIONE »

18.16 - martedì 4 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

l 22 ottobre si peseranno le forze in campo, e FdI intende vincere, in coalizione. Le più recenti novità emerse dall’incontro delle forze politiche alternative al centro sinistra che si sono riunite assieme al presidente della provincia uscente Maurizio Fugatti se ben sfruttate (e solo se ben sfruttate) potranno offrire l’opportunità di rinsaldare un fronte omogeneo capace di essere non solo competitivo rispetto alla confusa e debole proposta politica stretta attorno al sindaco della desertificazione di Rovereto Valduga.

L’ aspetto positivo è indubbiamente quello di un’area vasta capace di comprendere anche il segmento autonomista che può essere una parte fondamentale di un progetto politico che però per essere vincente devo fare un salto di qualità in più comprendendo l’intero corpo di Fratelli d’Italia che per il suo peso elettorale e la forza della sua proposta politica non può che costituire uno dei perni assoluti di una coalizione che intende porsi come obiettivo quello della vittoria.

Abbiamo detto e può essere ripetuto che le chiusure al confronto sinora hanno solo reso più complesso il percorso in atto che per Fratelli d’Italia non può che concludersi però con il saldarsi di una coalizione che ha in sé tutti gli elementi della forza, se sfruttati con una visione di lunga prospettiva e disponibilità a mettersi in discussione anche attraverso il voto popolare, che sarà quello che poi infine deciderà il peso delle singole componenti all’interno di una qualunque coalizione.

Fratelli d’Italia intende giocare il ruolo da protagonista.

Nulla cambia rispetto a ieri circa le candidature a presidente, quella della Lega e quella di Fratelli d’Italia.

Questione che in questo momento per ciascuno di noi appare assolutamente secondaria rispetto all’obiettivo indicato dal primo momento che è quello di portare Fratelli d’Italia al governo della provincia autonoma di Trento con tanto potenziale maggiore in più di incidere sulle scelte di cambiamento che si intendono imprimere sulla base del maggiore consenso elettorale che sarà attribuito il 22 ottobre.

Nulla tiene, neanche le formule di estemporanee cordate preelettorali, di fronte al valore dei numeri ed ai consiglieri che Fratelli d’Italia porterà in consiglio provinciale a Trento all’interno dell’unica maggioranza possibile che è quella che comprende tutte le forze di governo nazionale e quelle territoriali e autonomiste alternative alla sinistra.

*

Alessandro Urzí

Commissario provinciale FdI Trentino