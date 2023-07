ARERA * GAS: « BOLLETTA A -1,1% PER I CONSUMI DI GIUGNO, VALORE MATERIA PRIMA A 33,14 €/MWH / LA SPESA NELL’ANNO SCORREVOLE A -8,9% »

17.36 - martedì 4 luglio 2023

Gas: bolletta a -1,1% per i consumi di giugno. Arera. comunica il valore della materia prima: 33,14 €/MWh, la spesa nell’anno scorrevole a -8,9%. In leggera diminuzione la bolletta gas per la famiglia tipo1 in tutela per i consumi di giugno, segnando un -1,1% rispetto a maggio.

La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Per il mese di giugno, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso inferiore rispetto a quella del mese di maggio, il prezzo della sola materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 33,14 €/MWh*.

L’aggiornamento complessivo per l’utente tipo, per i consumi del mese di giugno rispetto al mese precedente, è determinato interamente dal calo della spesa per la materia gas naturale, -1,1%. Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (luglio 2022-giugno 2023) è di 1.499 euro circa, al lordo delle imposte, registrando un -8,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (luglio 2021- giugno 2022).

Si ricorda che il ‘Decreto bollette’ n. 34 del 2023, per il II trimestre 2023, quindi ancora per i consumi di giugno, ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% per il gas e l’azzeramento degli oneri generali di sistema.

1 La famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui.