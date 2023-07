A22 – AUTOSTRADA BRENNERO * INCONTRO CON POLIZIA STRADALE: « TASSO DI INCIDENTALITÀ IN ULTERIORE CALO (13,56 IL DATO PROVVISORIO) »

17.35 - martedì 4 luglio 2023

Incontro Autobrennero-Polizia Stradale, tasso di incidentalità in ulteriore calo. Questa mattina l’incontro nella sede della Società a Trento. Sinergie tra Autobrennero e Polizia. Il punto prima dell’esodo estivo.

Traffico, incidentalità, formazione e dotazioni i temi trattati. Andamento del traffico, tassi di incidentalità, formazione congiunta del personale e dotazioni a disposizione della Polizia Stradale operante in autostrada: sono stati i temi all’ordine del giorno della riunione paritetica tenutasi questa mattina tra i vertici di Autostrada del Brennero e la dirigenza dei Compartimenti attraversati dalla A22.

Hanno partecipato, per la Polizia di Stato: Francesca Montereali, Dirigente Superiore Compartimento per il Trentino Alto Adige e Belluno, Klaus Pescolderling, 1° Dirigente Sezione Bolzano, Luigi Di Ruscio, Dirigente Superiore Compartimento per il Veneto, Antonio Maria Addis, Dirigente COA Padova, Annalisa Mongiorgi, 1° Dirigente Sezione di Verona, Piero Antonio Brasola, Dirigente Superiore Compartimento per l’Emilia Romagna, Carlotta Gallo, Dirigente Superiore Compartimento per la Lombardia e Laura Patrizi, 1° Dirigente Sezione Mantova. “Una realtà complessa come quella autostradale – osserva l’Amministratore Delegato Diego Cattoni – può essere gestita al meglio solo se la collaborazione tra i diversi soggetti preposti ad intervenire è massima. Siamo pertanto molto grati alla Polizia Stradale per la sua puntuale e indispensabile collaborazione lungo tutta la A22”.

Nel corso dell’incontro, sono stati presi in esame i dati di traffico, che dopo la parentesi della recente pandemia non solo sono tornati ai livelli del 2019, ma li hanno superati almeno nei primi mesi del 2023. Un incremento cui non corrisponde un aumento dell’incidentalità che, anzi, dopo il record storico del 2022 – 14,81 di Tasso incidentalità globale a fronte di una media nazionale di 28 (TIG= numero incidenti/veicoli x km x100.000.000) – segna al momento un’ulteriore flessione nel 2023 (13,56 il dato provvisorio). Si è, inoltre, fatto il punto sulla formazione congiunta del personale e le simulazioni interforze come quella recentemente realizzata nella galleria del Virgolo.

Massima disponibilità della Società, infine, per quanto riguarda le dotazioni in uso alla Polizia Stradale, dai mezzi di servizio agli autovelox, agli etilometri. “Autostrada del Brennero – osserva il Direttore Tecnico Generale, Carlo Costa – ha da sempre un ottimo rapporto con la Polizia Stradale. Riunioni come questa, che teniamo regolarmente nel corso dell’anno, ci servono per fare il punto sulle rispettive esigenze in modo da ottimizzare personale e strumenti a disposizione. Un’attenzione ancora più opportuna alla vigilia di un esodo estivo che ci vedrà tutti impegnati per assicurare una gestione ottimale della A22”.