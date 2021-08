PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * RIVA DEL GARDA: « ARRIVATI PRESSO LA BASE LOGISTICO ADDESTRATIVA I CITTADINI AFGHANI, SI TRATTA DI 110 PERSONE FRA CUI ANCHE MINORI »

A Riva del Garda stamattina l’arrivo dei cittadini afghani.Presenti l’assessore provinciale all’agricoltura, il sindaco e il vicesindaco del Comune.

Sono arrivati stamattina, presso la base logistico addestrativa di Riva del Garda, i cittadini afghani del programma di accoglienza e smistamento che sta coordinando il governo nazionale. Si tratta di 110 persone, fra cui anche minori, che hanno viaggiato nella notte per arrivare in Trentino, dopo essere arrivate ieri mattina all’aeroporto di Fiumicino. Sui pullman erano presenti anche due operatori della Croce Rossa del Trentino con il compito di facilitare l’organizzazione logistica all’arrivo. Alla base di Riva del Garda erano presenti l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, in rappresentanza del presidente della Provincia e dell’esecutivo, il sindaco e il vicesindaco di Riva del Garda.

Nella base di addestramento militare di proprietà dell’esercito i cittadini afghani osserveranno un periodo di quarantena al termine del quale – queste le indicazioni del Governo – saranno seguiti dal Ministero dell’Interno per tutte le procedure connesse all’accoglienza e per stabilire le future destinazioni.