COMUNE DI TRENTO – POLIZIA LOCALE * MOVIDA: « POTENZIATA LA VIGILANZA NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA, PRESENTI UN COORDINATORE – UN OPERATORE DI CENTRALE OPERATIVA – 4 AGENTI »

Polizia locale, da ieri è attivo il servizio notturno tra sabato e domenica. Potenziata la vigilanza: nella notte tra sabato e domenica, dall’una alle 7, sono presenti quattro agenti, un coordinatore e un operatore di centrale per prevenire il disturbo della quiete pubblica legato alla movida e aumentare la sicurezza urbana.

Da ieri, 7 novembre, il servizio notturno della polizia locale di Trento è attivo anche nella notte tra sabato e domenica, dall’una alle sette del mattino, con la presenza di un coordinatore, un operatore di centrale operativa e quattro agenti che vigilano sul territorio comunale.

Fino alla scorsa settimana, il servizio notturno era limitato alla notte tra venerdì e sabato ed era svolto in collaborazione con le altre forze dell’ordine per contrastare in particolare l’abuso di alcool e tutti i fenomeni di degrado nel centro città, soprattutto nella zona di Santa Maria Maddalena.

Con l’aggiunta di questo secondo servizio notturno, il compito della polizia locale sarà ancora quello di monitorare le zone più sensibili della città, con particolare riguardo alla cosiddetta “movida” del sabato notte, al disturbo della quiete pubblica, al degrado urbano, e non ultimo alla circolazione stradale con eventuale rilievo di incidenti stradali.

Finalizzato ad aumentare tanto la sicurezza reale quanto quella percepita, il potenziamento della vigilanza notturna ha anche l’obiettivo di far sì che le altre forze dell’ordine si possano concentrare sulla prevenzione dei reati più gravi.