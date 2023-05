ON. CATTOI (LEGA) * “WIRED NEXT FEST“: « È UN GRANDE RICONOSCIMENTO PER IL TRENTINO, ESPRESSIONE DI UN ALTISSIMO TASSO DI INNOVAZIONE »

14.24 - sabato 6 maggio 2023

Wired Next Fest, Cattoi (Lega): prima volta a Rovereto, grande riconoscimento. “Il 6 e 7 maggio Rovereto sarà sede di ‘Wired Next Fest’, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali. È un grande riconoscimento per il Trentino espressione di un altissimo tasso di innovazione, sede di importanti università e centri di ricerca di valore internazionale, come la Fondazione Bruno Kessler, fiore all’occhiello della ricerca svolta nel nostro territorio e non solo”.

Così la deputata della Lega Vanessa Cattoi, che questa mattina ha partecipato all’apertura dell’evento con il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale Achille Spinelli e il consigliere provinciale Mara Dalzocchio.

“Il Festival, che quest’anno compie 10 anni, animerà il centro storico con incontri, exhibition, live performace, workshop, laboratori e tanti ospiti. Scienziati, tecnologi, grandi aziende, Pmi, start-up, artisti e intellettuali discuteranno di come – anche in un mondo globalizzato – le culture e le politiche locali siano in grado di influenzare i processi d’innovazione e la nascita di nuove tendenze: innovazione e territori, quale miglior esempio se non il nostro modello Trentino”, conclude.