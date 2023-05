CIA (FDI) * PLANTIGRADI TRENTINO: « DISUMANIZZAZIONE DELL’UOMO E UMANIZZAZIONE DELL’ORSO, SEGNI PREOCCUPANTI DELLA SOCIETÀ » (VIDEO)

13.40 - sabato 6 maggio 2023

La disumanizzazione dell’uomo e l’umanizzazione dell’orso sono segni preoccupanti della nostra società attuale. Come istituzioni politiche, dobbiamo prendere sul serio la responsabilità di affrontare questi problemi e lavorare insieme per ripristinare un equilibrio sano tra l’uomo e la natura. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile per noi e per le generazioni a venire.

*

Claudio Cia

Presidente Gruppo consiliare FdI – Provincia autonoma Trento