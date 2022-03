CONSIGLIO PAT * LEGGI PROVINCIALI: TONINI, « RIUNITO IL “TAVOLO DI COORDINAMENTO DELLA VALUTAZIONE”, VIA LIBERA ANCHE AL PROGRAMMA DI LAVORI »

15.50 - mercoledì 9 marzo 2022

Il Tavolo di coordinamento per la valutazione delle leggi provinciali si è messo al lavoro, per monitorare l’attuazione e gli effetti nel tempo della l.p. 10/2017, approvata nella scorsa legislatura per ridurre gli sprechi alimentari e promuovere il recupero e la distribuzione delle eccedenze, comprese quelle non alimentari e di prodotti farmaceutici.

Il presidente Giorgio Tonini oggi ha riunito il Tavolo, organismo misto Consiglio-Giunta, cui partecipa per l’appunto anche l’assessore Mario Tonina. Nella riunione odierna si è provveduto ad approvare la metodologia da seguire per svolgere il compito istituzionale di fare il “tagliando” alle leggi, verificandone l’efficacia e i limiti, eventualmente anche per promuoverne un aggiornamento. Via libera anche al programma di lavoro, che verrà sottoposto per l’adozione ai presidenti Walter Kaswalder e Maurizio Fugatti.

Il programma – in attesa di individuare anche una seconda legge da monitorare – accende i riflettori dunque sul testo normativo del 2017, nato da un’iniziativa legislativa degli allora consiglieri provinciali Chiara Avanzo, Walter Viola e Mattia Civico. Si procederà con una serie di audizioni, a partire da quella dell’assessora alla salute Stefania Segnana.

All’incontro di oggi erano presenti tutti i componenti del Tavolo, quindi anche i consiglieri Alex Marini, Vanessa Masè, Devid Moranduzzo.