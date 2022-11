PAT * PNRR – INTERVENTI IN TRENTINO: « CONFERENZA STAMPA A TRENTINO DIGITALE CON SPINELLI – RIGONI – DELLADIO – GIANMOENA – SHAHIN – PRETTO – SINDACI E SEGRETARI COMUNALI (21/11 – 11.00) »

18.27 - giovedì 17 novembre 2022

Pnrr, lunedì la presentazione degli interventi in Trentino.La conferenza stampa è convocata per il 21 novembre 2022, ore 11, presso la sede di Trentino Digitale. Lunedì 21 novembre 2022, alle ore 11, è convocata la conferenza stampa di presentazione degli interventi a favore del Trentino, approvati dal Governo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’incontro si terrà presso la sede di Trentino Digitale di via Gilli 2 a Trento. In particolare saranno illustrati i due filoni di attività, il primo è inerente alle attività in capo alla Provincia autonoma di Trento e il secondo a favore dei Comuni, che vede promotori il Consorzio dei Comuni trentini e Trentino Digitale.

All’incontro saranno presenti, tra gli altri, Achille Spinelli, assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro; Luca Rigoni, responsabile del Transformation office del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri; i presidenti Carlo Delladio (Trentino Digitale) e Paride Gianmoena (Consorzio dei Comuni trentini); Kussai Shahin (direttore generale di Trentino digitale) e Cristiana Pretto (dirigente generale di unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione della Provincia autonoma di Trento). Alla conferenza è prevista la partecipazione di sindaci e segretari comunali.