M5S TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2023: « APERTA LA NUOVA SEDE A TRENTO IN VIA GIUSTI, PRONTI ALL’AVVENTURA ELETTORALE PER IL BENE COMUNE »

20.08 - sabato 15 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Oggi, 15 aprile 2023, gli attivisti M5S trentini, con tenacia e gioia, hanno inaugurato la propria sede pentastellata sita in via Giusti Giusti, 28 a Trento. Spesso sentivo dirmi ma ci siete? Non vi vedo? Ora non ci sono scuse… Finalmente, dopo non poche difficoltà in particolare economiche, noi attivisti attivisti nel vero senso della parola e non politici, ci siamo rimboccarti le maniche e abbiamo raggiunto questo importante traguardo sognato da tanto tempo.

Ora dobbiamo solo organizzare l’orario di apertura che verrà pubblicato il prima possibile. Saremo aperti a tutte le persone che desiderano proporre e condividere progetti, idee, soluzioni ecc…che possano dare uno slancio a sta politica statica, senza idee.. Abbiamo assolutamente necessità è indispensabile che la politica sia veramente libera dai soliti giochetti dai soliti amici degli amici, i soliti discorsi, la solita dialettica, tratta e ritritta, ecc. Il nostro obiettivo e far rinnamorare le persone alla politica con la P maiuscola. Tutto quello che ci circonda, ogni attività giornaliera, il futuro dei nostri figli è legata alle scelte dei nostri governanti. Ripeto con umiltà profonda siamo disponibili e pronti a questa nuova avventura elettorale con l’unico obiettivo il vero bene comune.