ON. AMBROSI (FDI) * TURISMO: « INNOVATION NETWORK, ORA LE DOMANDE ANCHE DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME »

“Sono molto soddisfatta per la pubblicazione del provvedimento che permette a Regioni e Province Autonome di far parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo. Si tratta di una rete promossa dal Ministero con il mondo dell’innovazione per sviluppare startup nel settore del turismo. Sono certa che, ora che potranno far domanda per aderirvi anche le Regioni e le Province Autonome, questo network potrà crescere ulteriormente e arricchirsi di contributi preziosi.

Ringrazio il ministro Santanchè per l’attenzione che ha posto verso questo tema. L’avvio di nuove startup e il loro sviluppo, anche grazie alla collaborazione tra il governo e gli enti locali, è fondamentale per far crescere il comparto del turismo, coniugando modernità e qualità nel settore. I nostri territori potranno così rafforzare ulteriormente una rete imprenditoriale che punti sull’innovazione e lo sviluppo per essere attrattivi: il turismo è, d’altronde, un volano centrale per la loro economia e il loro rilancio”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato trentino di Fratelli d’Italia.